Londra, le informative segrete su Trump

"Inetto", "incompetente", insicuro", "diffonde insicurezza". Sono alcuni dei commenti sul presidentedell'ambascaitore britannico negli Usa destinati a Downing Street e pubblicati invece dal Daily Mail. Le rivelazioni di Sir Kim Darroch potrebbero creare un caso diplomatico e danneggiare ulteriormente le relazioni transatlantiche. In una nota Darroch informa: "Non crediamo che questa Amministrazione possa diventare in futuro più normale","ci sono fazioni interne pronte a tirare fuori i coltelli".