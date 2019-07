Grecia | l' Europa chiude il sogno di Tsipras e della sinistra

huffingtonpost

(Di domenica 7 luglio 2019) “Quella di Syriza è la nostra battaglia. Se perde Syriza, perdiamo anche noi”, ci diceva l’rlamentare irlandese dello Seinn Fein Martina Anderson nella sede di Syriza esattamente 4 anni fa, tra i leader delle forzeeuropea accorse ad Atene per godersi lo spettacolo. Occhi commossi e incollati agli schermi delle tv: il no al referendum sulle richiesteTroika aveva vinto, iniziava la festa. O forse, a guardarla con gli occhi di oggi, iniziava un calvario. Alle politiche 2019, consumatesi oggi in, Syriza ha perso, Anderson è ancorarlamentare ma per un pelo, il gruppoall’rlamento è il più piccolo di tutti (da 52 a 41 seggi). A un anno dalla fine del programma di salvataggio concordato con Bruxelles nonostante la vittoria del ‘no’ al referendum, i greci hanno voltato ...

