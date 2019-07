Tutti in piazza appassionatamente

Non è più un gioco! La decisione choc di Ilary Blasi spiazza Tutti : La decisione di Ilary Blasi stupisce. La conduttrice ha deciso di lasciare il GF Vip. Ma come mai la signora Totti ha detto di no a un programma come il GF Vip? Perché dopo 4 anni ha detto di no lasciando tutti sconcertati e delusi? Ilary ha spiegato le sue ragioni al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. “Il Grande Fratello Vip era un programma che desideravo molto fare e mi sono tolta questa soddisfazione – ha detto Ilary – Ogni anno è ...

Chiara Ferragni - Leone pronuncia le prime parole : una spiazza Tutti Video : Chiara Ferragni, il piccolo Leone impara a parlare, ma una delle prime parole spiazza tutti. In un Video postato dall'influencer su Instagram, il bimbo sdraiato su un'amaca pronuncia le sue...

Temptation Island stasera : Jessica e Katia vicine ai tentatori - Arcangelo spiazza Tutti : Temptation Island 2019, la seconda puntata in onda stasera lunedì 1 luglio Temptation Island stasera vi terrà incollati al televisore: succederà di tutto! Da quel che ricordiamo, alcuni comportamenti di fidanzati o fidanzate che in questa edizione hanno già nei primi giorni arrivavano, nelle scorse edizioni, un po’ più avanti. Nell’edizione in corso invece Jessica […] L'articolo Temptation Island stasera: Jessica e Katia vicine ...

Cosa faresti se i tuoi figli fossero gay? Il principe William spiazza Tutti : Il principe William, duca di Cambridge e secondo in linea di successione al trono britannico, ha detto che se in futuro uno dei suoi figli si identificasse come LGBT gli andrebbe “assolutamente bene” e che lo sosterrebbe, insieme alla moglie Kate Middleton. Non ha però nascosto che sarebbe preoccupato per “l’odio” e le “persecuzioni” che potrebbe affrontare a causa della sua posizione.-- La dichiarazione del principe è stata registrata mentre ...

“Auguri”. Giancarlo Magalli - la foto inedita con l’ex moglie Valeria spiazza Tutti : Giancarlo Magalli ha scritto su Facebook in onore della sua ex moglie Valeria Donati, ricordando 30 anni dal giorno in cui si sono sposati anche se dieci di questi li hanno passati insieme, sempre fianco a fianco, da separati in onore dell’amore per la figlia Michela che ancora li unisce sopra ogni cosa, ancora di più della promessa fatta davanti a Dio e agli uomini. “Sono passati esattamente 30 anni da quel giorno. Ne sono passati anche ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci - prima data : come un piano bar nello stadio. Lei poi spiazza Tutti : “Dopo il tour mi fermo per due-tre anni” : C’era aria di casa, di amicizia, di famiglia, ma anche la voglia di scherzare e trasmettere serenità, nella prima tappa del tour negli stadi di Laura Pausini e Biagio Antonacci allo Stadio San Nicola di Bari. I due artisti, grazie all’aiuto del direttore artistico Luca Tommassini, hanno voluto ricreare uno show internazionale che racchiudesse le mille anime colorate di entrambi. Cinque scenografie, quattro passerelle di cui una in ...

Chiara Ferragni - Fedez si tinge i capelli di biondo : la reazione dell'influencer spiazza Tutti : Fedez si tinge i capelli di biondo e la reazione di Chiara Ferragni spiazza tutti. Stasera il rapper milanese ha lasciato di stucco i suoi fan con una foto inaspettata. Fedez ha postato su Instagram...

Alessandra Amoroso lascia la musica! La decisione della cantante spiazza Tutti : Brutta notizia per i fan di Alessandra Amoroso: la cantante salentina, che è diventata famosa per aver vinto il talent show Amici di Maria De Filippi, ha deciso di dire addio alla musica. Cosa? Ma non è possibile… E invece sì: dopo 10 anni di carriera (esatto, sono già passati 10 anni da quando ha esordito), ha deciso di prendersi una pausa dalla musica. Il suo, quindi, non è un addio ma un arrivederci. Impegnata tra studio e palco, l’artista ...

All Together Now - la proposta di matrimonio in diretta spiazza Tutti. Michelle Hunziker : “Mi viene da piangere” : La nuova trasmissione di Canale 5 “All Together Now” è stata protagonista della prima serata di giovedì con oltre il 19% di share: è stata davvero una puntata ricca di sorprese, in cui è arrivata anche una proposta di matrimonio che ha spiazzato tutti, in primis la conduttrice Michelle Hunziker. Ad un certo punto della serata infatti, uno dei concorrenti, Carlo, ha perso la sfida contro Veronica ed è stato squalificato. Mentre era ...

Lorenzo Riccardi fa un appello a Raffaella Mennoia e spiazza Tutti : Lorenzo Riccardi vuole tornare a Uomini e Donne e lancia un appello Uomini e Donne continua ad essere nel cuore di Lorenzo Riccardi. L’ex tronista ha lasciato il programma condotto da Maria De Filippi lo scorso febbraio dopo essere stato protagonista anche nel 2017, nelle vesti di corteggiatore di Sara Affi Fella. Il tronista era stato anche corteggiatore di Ludovica Valli diversi anni fa e il salotto rosa di Canale5 avrebbe lasciato un ...