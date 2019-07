Se fai vedere il se** uno shot gratis! Polemiche sul cartello esposto nel bar (Di sabato 6 luglio 2019) Bufera su un bar di via Collalto a Treviso, dopo la condivisione via social network da parte di uno psicologo di un cartello con il quale si annuncia la possibilità di bere gratis a chi mostra il seno: "La squalifica per le donne è disarmante, dobbiamo ribellarci". Ma il barista e proprietario del locale si difende: "Uno scherzo". "Fallo, più ce l'hai grosso e più bevi gratis. Se poi ti porti a casa il barista, una settimana di drink offerti", si legge, con tanto di elenco dei premi rapportati alle misure: "Se hai la prima uno shot, se hai la seconda due shot" e così via fino alla quinta che merita anche l'applauso dei presenti. Nessuno ci aveva mai fatto caso prima, anche perché a quanto pare questo cartello è esposto da tempo nel locale, fino alla denuncia fatta via Twitter dallo psicoterapeuta Andrea Sales, che si era fermato nel bar di via Collalto per una breve pausa. (Di sabato 6 luglio 2019) Bufera su un bar di via Collalto a Treviso, dopo la condivisione via social network da parte di uno psicologo di uncon il quale si annuncia la possibilità di bere gratis a chi mostra il seno: "La squalifica per le donne è disarmante, dobbiamo ribellarci". Ma il barista e proprietario del locale si difende: "Uno scherzo". "Fallo, più ce l'hai grosso e più bevi gratis. Se poi ti porti a casa il barista, una settimana di drink offerti", si legge, con tanto di elenco dei premi rapportati alle misure: "Se hai la prima uno, se hai la seconda due" e così via fino alla quinta che merita anche l'applauso dei presenti. Nessuno ci aveva mai fatto caso prima, anche perché a quanto pare questoda tempo nel locale, fino alla denuncia fatta via Twitter dallo psicoterapeuta Andrea Sales, che si era fermato nel bar di via Collalto per una breve pausa.

"Una forma di violenza così sottile da diventare uno stupro lento e continuato", scrive sui suoi profili social, chiedendosi come sia possibile che nessuno prima si fosse lamentato. In poco tempo il suo post è stato condiviso e commentato centinaia di volte, con molti utenti che hanno proposto di boicottare il locale. "Penso a quanto stiamo cadendo in basso. – continua -. Penso a che degrado generiamo ogni giorno. La squalifica per la donna è disarmante. La squalifica misurata addirittura per taglia di reggiseno o per disponibilità sessuale. E questo pensa pure di essere simpatico. E si lamenterà di sicuro degli stranieri che ci rubano il lavoro o che stuprano le nostre donne". Ma il proprietario del bar, diventato famoso suo malgrado, si difende e dalle pagine del Corriere del Veneto afferma: "Ognuno pensi ciò che vuole ma questo era uno scherzo", supportato dai suoi clienti di sempre, donne comprese.