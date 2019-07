Tre fan club di Michael Jackson denunciano gli accusatori di Leaving Neverland

Belen Rodriguez super sexy a Ibiza - fan impazziti. MenTre De Martino è pensieroso : Belen Rodriguez super sexy e Stefano De Martino pensieroso, in compagnia di loro figlio Santiago, si stanno concedendo giorni di relax a Ibiza. La showgirl argentina pubblica foto in cui...

Nuoto - Europei junior Kazan 2019 : fantastiche azzurre - alTre Tre medaglie con Giulia Salin (oro) - Costanza Cocconcelli e la staffetta 4×100 mista! : Nei Campionati Europei juniores in corso a Kazan in Russia l’Italia esce dalla terza giornata di gare con altre tre medaglie, una per tipo, tutte ottenute dalle nostre ragazze; questa rassegna continentale sta sorridendo parecchio ai nostri colori, visto che abbiamo già raggiunto la doppia cifra di podi di cui la metà sono ori. La prima gioia di giornata è arrivata nei 50m dorso femminili da Costanza Cocconcelli, abile a replicare il ...

È stato ucciso VoorTrekker - "elefante gentile" della Namibia : venduto a un cacciatore di trofei per 8500 dollari : La morte di Voortrekker, uno degli elefanti più belli dell’Africa, è costata solo 8500 dollari. Un cacciatore di trofei, presumibilmente un americano di Dallas, ha comprato al Governo della Namibia, dove viveva il pachiderma, il diritto a sparare a quello che tutti chiamavano “il gigante buono”. Lo riporta il The Namibian.Il portavoce del ministero, Romeo Muyunda, ha dichiarato al giornale sudafricano: ...

Morte Florijana Ismaili - Infantino : “E’ un momento esTremamente triste” : Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha espresso le sue più sentite condoglianze per la tragica Morte della nazionale svizzera Florijana Ismaili: “Questo è un momento estremamente triste per tutta la comunità calcistica, in particolare in un momento in cui siamo riuniti per la Coppa del Mondo femminile”, scrive Infantino su Twitter. Il corpo della calciatrice è stato ritrovato oggi dopo che era scomparso sabato nelle ...

Mercato auto Italia - sei mesi in affanno : perso olTre il 3 - 5%. Male Fca - giù del 12% : Al giro di boa semestrale il Mercato Italiano dell’auto arriva con discreto affanno: a giugno le immatricolazioni sono calate del 2,08% a 171.626 unità, mentre nel consuntivo dei primi sei mesi del 2019 la flessione è del 3,52%, a 1.082.197 immatricolazioni (erano 1.121.649 del gennaio-giugno 2018). Il risultato che si va delineando, quindi, è che l’anno in corso difficilmente replicherà i numeri del 2018, quando si era toccato il picco di ...

Wanda Nara e Muro Icardi soli in Polinesia : lei sfoggia un bikini troppo sTretto che fa impazzire i fan : Wanda Nara ha pubblicato una serie di scatti che lasciano pochissimo spazio all'immaginazione. La bellissima argentina, in vacanza con il marito Mauro Icardi in Polinesia Francese, ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram. La showgirl si è immortalata direttamente dal bagno del suo albergo, s

Nasce la prima bambina dopo olTre vent'anni nel paesino "fantasma" : Pina Francone Il "miracolo" a Dosso, in Val di Scalve in provincia di Bergamo: qui l'ultimo nato era venuto al mondo nel 1998 Il paesino "fantasma" riNasce dopo 21 anni. A Dosso, Val di Scalve, in provincia di Bergamo, è nata una bambina di nome Elena. L’ultimo nato nella realtà della bergamasca era venuto al mondo nel 1998 e si tratta proprio dello zio della bimba, che ora ridà vita e speranza al paese di neanche trenta anime, ...

DIRETTA NIGERIA GUINEA/ STreaming video DAZN : precedenti favorevoli agli Elefanti : DIRETTA NIGERIA GUINEA Coppa d'Africa 2019 Streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca ad Alessandria d'Egitto, per il gruppo B.

Minacce - grida e costrizioni : 2 maesTre scuola infanzia sospese : Roma – La IV sezione della Squadra Mobile di Roma, al termine di una delicata attivita’ investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, ha eseguito l’ordinanza di applicazione della misura interdittiva della sospensione da un pubblico ufficio o servizio a carico di due maestre della scuola dell’infanzia ‘Isola dei Tesori’ di Fiumicino. L’indagine nasce dalla ...

Facebook presenta a Roma un nuovo spazio per le competenze - menTre aleggia il fantasma Libra : Roma. La fuga di utenti assieme a quella dei dati personali e delle password, il problema della mancata privacy e della sicurezza delle informazioni, assieme alla tentazione di vedere trasformato il proprio profilo in una sorta di conto corrente. Tutto questo è rimasto fuori dal Binario F, il centro

Santhià - finisce fuori strada con l’auto : Stefano muore a 26 anni menTre torna a casa : Stefano Porta, fisioterapista di 26 anni di Santhià, è morto nella notte tra sabato e domenica in seguito ad un incidente autonomo verificatosi sulla strada provinciale 40 tra Santhià e Alice Castello: il ragazzo ha perso il controllo del mezzo per cause in via di accertamento ed è uscito fuori strada. Il decesso dopo l'arrivo al pronto soccorso.

Atletica - European Games 2019 : Hassane Fofana vince l’oro! Italia terza nel rivoluzionario DNA - azzurri cosTretti al ripescaggio : Oggi sono incominciati gli European Games 2019 anche per l’Atletica leggera, la competizione multisportiva tiene a battesimo l’innovativo format Dynamic New Athletics: una competizione a squadre in cui gli atleti si sfidano soltanto in alcune specialità, i risultati finali di ogni disciplina determinano l’ordine di partenza e i relativi distacchi per The Hunt, la staffetta mista conclusiva (800-600-400-200 metri) che decreta la ...

Sfera Ebbasta 'sbeffegiato' da una fan menTre è con Steve Aoki in un video divenuto virale : Negli ultimi giorni Sfera Ebbasta è al centro delle cronache mediatiche per diversi motivi. In primis l'acuirsi delle polemiche per la sua partecipazione alla prossima edizione di X Factor in qualità di giudice, ma anche e soprattutto per la diffusione online di alcune immagini che immortalano il trapper in compagnia di uno dei musicisti e deejay più conosciuti a livello globale, ovvero l'americano Steve Aoki. Sfera Ebbasta e Steve Aoki, il feat ...

Uomini e donne gossip : Arianna e Andrea poTrebbero essere in crisi - fan in allarme : Cosa sta accadendo negli ultimi giorni tra Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli? È questo l'interrogativo che rimbalza tra i fan di Uomini e donne, incuriositi dall'improvvisa assenza di foto e video che ritraggono insieme la coppia. Dopo la scelta, avvenuta in studio prima delle puntate serali di febbraio, l'ex tronista e la sua corteggiatrice erano apparsi inseparabili. Erano costanti le foto pubblicate su Instagram, nonché i commenti d'amore ...