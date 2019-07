Salvini | il Giggino Di Maio di Orbán

ilfoglio

(Di sabato 6 luglio 2019) La sottoscrizione di un accordo commerciale tra Italia e Ungheria per il porto di Trieste, avvenuta ieri nel capoluogo friulano, è stata per Matteol’occasione per allestire l’ennesimo trompe-l’oeil propagandistico sull’apparente corrispondenza d’amorosi sensi tra la Lega e Viktor. Il

gattineri123 : RT @mariobianchi18: 'Quereliamo Salvini'. Inutile: tanto ci sarà sempre un Giggino a salvargli il didietro. - giorgiaa26 : @Alessia_ing @alealeonardo @matteosalvinimi Rideva così anche con la diciotti , poi si e' messo in ginocchio davant… - Hellzapoppin80 : RT @mariobianchi18: 'Quereliamo Salvini'. Inutile: tanto ci sarà sempre un Giggino a salvargli il didietro. -