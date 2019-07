Migranti : Mediterranea - ‘crudeltà tenerci a bordo’ : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – Nessun accenno di sbarco dopo circa due ore che la Nave Alex di Mediterranea Saving Humas ha attraccato al porto di Lampedusa. A bordo i 41 Migranti soccorsi giovedì in acque libiche, l’equipaggio della Ong e alcuni giornalisti. “Naufraghi ed equipaggio sono stremati – scrive in un post su Fb Mediterranea – Le 41 persone salvate hanno bisogno di essere soccorse e curate. Stiamo ...

ONG Mediterranea con a bordo i Migranti è attraccato a Lampedusa : “Sequestro di persona se non sbarchiamo” : E’ arrivato il veliero Mediterranea con a bordo i migranti recuperati, attendono di scendere dall’imbarcazione e accusano che se ciò non accadrà sarà sequestro di persona Dopo che nella notte la Alan Kurdi di Sea Eye aveva fatto rotta verso Lampedusa,il veliero Alex di Mediterranea, con a bordo 41 dei 54 migranti soccorsi in acque libiche, ha attraccato nel porto … Continue reading ONG Mediterranea con a bordo i migranti è ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'situazione insostenibile. Dobbiamo scendere' : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "La situazione è insostenibile. Dobbiamo scendere. Ci sono persone che devono andare in bagno, non abbiamo più acqua dolce". Così Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterannea Saving Humans, ai microfoni di RaiNews 24. Sciurba è a bordo della Nave Alex attraccata ormai da quasi un'ora al porto di Lampedusa.

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'si configura sequestro di persona' : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "Siamo qui da quasi un'ora e non c'è nessun accenno alle operazioni di sbarco. Dobbiamo scendere. Si configura il sequestro di persona, non solo nei confronti di queste 41 persone ma anche nei confronti dell'equipaggio di Nave Alex". A parlare ai microfoni di RaiNews 24 è Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterannea Saving Humans, a bordo della Nave Alex attraccata al porto di Lampedusa.

Migranti : Mediterranea - 'vengano fatti sbarcare subito e curati' : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - 'Nave Alex è entrata in porto per stato di necessità. Ora i naufraghi soccorsi vengano fatti sbarcare subito e curati". Così in un post su Facebook Mediterranea Saving Humans. L'imbarcazione a vela dell'Ong, con a bordo 41 Migranti soccorsi giovedì in acque libiche, ha forzato il blocco imposto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini ed ha attraccato al porto di Lampedusa.

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'situazione insostenibile. Dobbiamo scendere' : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – "La situazione è insostenibile. Dobbiamo scendere. Ci sono persone che devono andare in bagno, non abbiamo più acqua dolce". Così Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterannea Saving Humans, ai microfoni di RaiNews 24. Sciurba è a bordo della Nave Alex attraccata ormai da quasi un'ora al porto di Lampedusa.

**Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'non avevamo altra scelta'** : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "Non avevamo altra scelta. Siamo stremati ma felici di aver portato in salvo queste persone". Così Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans, arrivata a bordo della Nave Alex al porto di Lampedusa.

Migranti : Mediterranea - 'non ci sono porti chiusi per l'umanità' : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "La barca a vela Alex di Mediterranea Saving Humans con 41 naufraghi a bordo ha appena attraccato al porto di Lampedusa. Non ci sono porti chiusi per l'umanità". Così su Facebook Mediterranea Saving Humans che ha appena attraccato al porto di Lampedusa. I 41 Migranti sono ancora a bordo dell'imbarcazione.

