Menopausa | il piacere ricomincia dopo i 50 anni

«Ci hanno detto che laè una malattia grave, invece è la libertà assoluta perché non siamo più schiave degli ormoni», così rispose la divina Monica Bellucci in un'intervista rilasciata a Vanity Fair circa un anno fa. Un concetto ripreso in parte dall'attrice britca Kristin Scott Thomas, la quale ha rivelato in un'intervista che a 50si sente più seducente di trent'fa: «A 20ero insicura, infelice. Èi 40 che ho iniziato ad apprezzare me stessa», confessa l'attrice di "Quattro matrimoni e un funerale" e "Mission Impossibile", ora in tv con la miniserie "Fleabag". Insomma,come periodo di rinascimento femminile, anche se in Italia è ancora un argomento tabù. Se ancora troppe donne vivono lacome una perdita, un lutto, ...