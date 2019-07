Li ho uccisi tutti io E il killer ammise in tv la mattanza in famiglia

ilgiornale

(Di sabato 6 luglio 2019) Cristina Bassi l segreto di Ferdinando Carretta è durato ben nove anni. Lungo i qualicredevano che lui e la suafossero scappati. «Sono fuggiti all'estero, in Sud America», era il passaparola tra vicini e amici. «Li hanno avvistati ai Caraibi, a Barbados», ripeteva qualcuno. Invece padre, madre e fratello minore di Ferdinando erano sottoterra. E ce li aveva messi lui, 26enne che con il padre litigava spesso, dopo averli ammazzati con una pistola Walther calibro 6.35. È l'ora di cena del 4 agosto 1989 nella casa di via Rimini 8 a Parma, ormai 30 anni fa. Il giorno dopo laCarretta sarebbe dovuta partire per le ferie in camper. Nessuno quindi, per molto tempo, si stupirà per l'assenza del padre Giuseppe, cassiere in una fabbrica vetraria, della madre Marta Chezzi, casalinga, e dei figli Ferdinando e Nicola. Ferdinando stermina laquella sera, ...

