Renzi sui migranti nasconde i suoi errori dando la colpa a Minniti

Renzi accusa il Pd sui migranti : "Abbiamo sopravvalutato il problema". Calenda lo attacca : Troppa esasperazione sul tema degli sbarchi, poco coraggio sullo ius soli. Matteo Renzi, in una lunga lettera indirizzata a Repubblica, riconosce come il declino del partito di cui era segretario inizia “quando si esaspera il tema arrivi dal Mediterraneo e allo stesso tempo si discute lo Ius soli senza avere il coraggio di mettere la fiducia come avevamo fatto sulle unioni civili”.Per l’ex premier, si tratta di una ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Luglio : Il 29 maggio scorso - invece di essere a Montecitorio - il deputato Renziano è volato nella City per chiudere un accordo sui diritti del calcio (che oggi dice essere fallito) : Soldi e politica calcio inglese, pm e Camera: i mestieri di Lotti uno e trino Caso Csm – Emerge dalle intercettazioni un viaggio a Londra. Lui dice: “Chiudo l’accordo della Premier”. Da ex ministro dello Sport a lobbista per i diritti tv? di Carlo Tecce Il Cazzaro Verde è un Cazzaro Verde di Marco Travaglio È ufficiale: da ieri si può dire che il vicepresidente del Consiglio, nonché ministro dell’Interno, nonché capo della Lega, al ...

Luca Lotti - sui social i Renziani scatenati in difesa : “Cultura barbara” - “campagna denigratoria” - “fango - lui è un gigante” : Il passo indietro di Luca Lotti con l’autosospensione dal partito per il coinvolgimento nell’inchiesta sulle manovre per le nomine dei procuratori di alcuni uffici giudiziari scuote parte del Pd e naturalmente l’ala renziana che lo difende con attestati di vicinanza e solidarietà. L’ex sottosegretario che non è indagato a Perugia, ma è imputato a Roma per la vicenda Consip, è stato intercettato mentre discute proprio di ...

La settimana in cui è stato Renzi il politico più condiviso sui social : È stata la settimana di Matteo Renzi su Twitter, che sia sulla possibile crisi di governo, che sulla festa della Repubblica, ha ottenuto il maggior numero di condivisioni. Ma soprattutto sono i temi economici e la sopravvivenza dell'esecutivo a tenere banco, secondo l'analisi svolta da KpI6 per Agi. GLI UTENTI SI INTERROGANO SULLE TENSIONI NEL GOVERNO Le tensioni nel governo accendono l'interesse degli utenti su Twitter provocando volumi di ...

Di Maio : "Gentiloni sui rimpatri ha fatto meglio" Salvini : "Hai nostalgia di Renzi?" : Ancora schermaglie tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, a due giorni dal voto europeo. Il ministro dell’Interno di buon mattino ai microfoni del Gr1 ha detto: "Non so se Di Maio ha nostalgia di Renzi e Gentiloni, basta che lo dica. Questo è il primo anno da tantissimi anni in cui ci sono il doppio delle espulsioni rispetto agli sbarchi”. Di Maio: 'Non escludo che la Lega voglia sfiduciare ...

Salvini invoca la Madonna sul palco - Renzi lo attacca : “Come può giurare sui Vangeli uno che non li ha mai aperti” : “Salvini pochi anni fa bestemmiava come uno scaricatore di porto scendendo da un palco e oggi affida alla Madonna la campagna elettorale”. Ieri sera a Milano, Matteo Renzi è tornato sul gesto del vicepremier leghista di sabato: “Come si può giurare sui Vangeli, senza averli aperti”. Politica | Di Marco Politi. Salvini invoca la Madonna e attacca il Papa. Ma il mondo cattolico non combatte ...