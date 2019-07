Più di 60 000 persone per La Favola di Ultimo all’Olimpico | l’abbraccio con Moro e

La cerimonia di apertura dell’Universiade al San Paolo : Più di 1000 performer e grandi talenti : Tutto pronto per l’inaugurazione della 30sima edizione dell’Universiade. La cerimonia di apertura sarà ospitata allo Stadio San Paolo e sarà trasmessa in diretta in mondovisione ed in Italia su Rai Due. La telecronaca sarà affidata da Alberto Rimedio, telecronista della Nazionale di calcio. Accanto a lui ci saranno Carlo Verna e una voce femminile della quale ancora non è stata svelata l’identità. La cerimonia è ideata e ...

Conclusa la 7^ edizione del Web Marketing Festival : a Rimini 21.000 presenze - Più di 70 eventi e ospiti di fama internazionale : Conclusa la 7^ edizione del Web Marketing Festival: a Rimini 21.000 presenze, più di 70 eventi e ospiti di fama internazionale

Box Office Italia 14 giugno 2019 : Il Traditore film italiano Più visto per la quarta settimana consecutiva - Il Grande Salto incassa quasi € 150.000 : Box Office Italia weekend 14 giugno 2019: Il Traditore vicino ai 4 milioni, Il Grande Salto esordio con € 148.000 Marco Bellocchio può festeggiare il primato de “Il Traditore” nel Box Office esclusivamente Italiano. Favino è al quarto posto nella classifica nazionale dopo Pets 2(1°), X-Men (2°) e ...

Italia : 1.151.000 famiglie con due o Più componenti senza occupazione e senza redditi da pensioni da lavoro : In Italia ci sono 1.151.000 famiglie con due o più componenti senza occupazione e senza redditi da pensioni da lavoro.

La “zona morta” del Golfo del Messico quest’anno dovrebbe essere la 2ª Più grande mai registrata : oltre 20.000km² senza ossigeno : Gli scienziati della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) prevedono che ci sarà una grande area nel Golfo del Messico, più o meno delle dimensioni del Massachusetts, con bassa, se non nulla, quantità di ossigeno che potrebbe uccidere i pesci e altra vita marina nel corso di questa estate. Questa area, chiamata “zona morta” o “zona ipossica”, si forma annualmente dove l’eccessivo inquinamento di nutrienti dai bacini del fiume ...

Suzuki sempre Più Hybrid con una promozione davvero interessante [+€ 1000 - 00 rispetto benzina] : Suzuki è sempre più protagonista della scena automobilistica italiana. Mese dopo mese, la sua gamma conquista un numero via via più vasto di automobilisti e a guidare questa avanzata sono soprattutto i modelli della gamma Suzuki Hybrid, caratterizzati da una tecnologia ibrida all’avanguardia, secondo le nuove tipologie presenti sui Mercati. Le ibride di Hamamatsu ad oggi proposte sono: SWIFT, IGNIS e BALENO Una crescita inarrestabile Il 2019 ...

In arrivo un’estate a tutto sport su Sky : Più di 2.000 ore live : Il caldo è ormai arrivato, ma nemmeno in questo periodo Sky ha intenzione di lasciare soli i suoi abbonati e ha predisposto una programmazione ricchissima che difficilmente potrà deludere gli appassionati di sport. Il palinsesto prevede da giugno a settembre oltre 2.000 ore live, con più di 200 ore di studi e quasi 50 notti […] L'articolo In arrivo un’estate a tutto sport su Sky: più di 2.000 ore live è stato realizzato da Calcio e ...

Ascolti TV | Social Auditel 28 maggio 2019 : The Voice e La Partita del Cuore i Trending Topics Più seguiti del martedì sera - Più di 100.000 Tweet a testa : Social Auditel 28 maggio 2019: The Voice of Italy e la Partita del Cuore i programmi più twittati della serata. martedì Social all’insegna delle reti Rai. The Voice of Italy e la Partita del Cuore vanno in testa al Trend Topic con oltre 100.000 Tweet a testa. Su Rai 2, il talent condotto da Simona ...

Ascolti TV | Social Auditel 27 maggio 2019 : GF 16 si prepara alla finale - il pubblico risponde presente e si scatena con Più di 120.000 Tweet nel Trend Topic : Social Auditel 27 maggio 2019: GF 16 Trending Topic mondiale, superati 120.000 Tweet aspettando la finalissima. Manca poco al termine della sedicesima edizione del Grande Fratello e il pubblico di Twitter ha risposto presente. L’hashtag ufficiale #GF16 ha registrato +53.500 Tweet che sommati alle ...

Europee - Più di 1.100.000 gli abruzzesi chiamati al voto - per 400mila anche la scheda per comunali : Pescara - Sono oltre un milione e cento gli abruzzesi che oggi sono chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento Europeo, Le urne resteranno aperte nella sola giornata di oggi, dalle 7 alle 23. L'Abruzzo è inserito nella Circoscrizione del Sud assieme a Molise, Puglia, Campania, Calabria e Basilicata, si presenta con 19 candidati cui 12 donne: La Lega schiera: Antonello D'Aloisio e Elisabetta De Blasio Forza Italia: Paola Di ...

Ascolti TV | Social Auditel 25 maggio 2019 : La Finale di Amici 18 conquista il sabato sera con mezzo milione di Tweet - il vincitore Alberto Urso è stato twittato Più di 80.000 volte : Social Auditel 25 maggio 2019: Amici 18 chiude in bellezza. Vince Alberto Urso, scritti per lui più di 80.000 Tweet. La Finale di Amici 18 è padrone del sabato sera Social. Su Twitter sono state numerose le interazioni per l’ultimo attesissimo appuntamento del talent di Maria De Filippi che ha ...

Real - effetto CR7 : dato spettatori Più basso dal 2000 : Real Madrid spettatori 2018 2019 – Non c’è dubbio che la tendenza debba essere imputata a più fattori diversi tra loro, ma una cosa è certa: il Real ha perso spettatori. Il dato è riportato da “El Mundo”, che spiega come nel 2018/2019 siano transitati al Bernabeu ben 113.759 tifosi in meno rispetto alla scorsa […] L'articolo Real, effetto CR7: dato spettatori più basso dal 2000 è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...