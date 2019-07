Mondiale femminile di calcio | le donne ct battono gli uomini

Mondiale femminile - Infantino : “il miglior torneo della storia” : Grande successo per quanto riguarda il Mondiale femminile, le ultime due partite e poi si spegneranno i riflettori. Arriva il punto sulla competizione da parte del presidente della Fifa, Gianni Infantino che chiede l’ampliamento della fase finale da 24 a 32 squadre entro il 2023. “E’ stata la migliore edizione di sempre, una Coppa del Mondo fenomenale. Non dobbiamo perdere tempo – ha sottolineato parlando in ...

Mondiale femminile - Sara Gama da Mattarella : “impossibile rimandare professionismo e diritti” [FOTO] : “La questione professionismo? Speriamo che tutte le forze, dalla Federazione al Governo e agli stakeholder, si occupino di questa cosa perche’ non e’ piu’ possibile rimandare, non si puo’ rinunciare a determinati diritti. E poi non si gioca alla pari: se vogliamo competere e portare a casa un Mondiale, un domani, bisogna farlo”. Sono le dichiarazioni della calciatrice dell’Italia Sara Gama, ...

Sergio Mattarella riceve l’Italia di calcio femminile : “Avete vinto il vostro Mondiale - dovete avere gli stessi diritti degli uomini” : Il Presidente della Repubbica Sergio Mattarella ha ricevuto una delegazione della Nazionale Italiana di calcio femminile che ha regalato spettacolo ai Mondiali spingendosi fino ai quarti di finale e raccogliendo l’interesse di milioni di italiani. Il Capo di Stato, in una giornata molto impegnativa che prevede anche un meeting con Vladimir Putin, ha incontrato il CT Milena Bertolini, la capitana Sara Gama e altre azzurre accompagnate da ...

Mondiale femminile - l’Italia da Matterella : “grande successo” : L’Italia è stata grande protagonista al Mondiale femminile, percorso ben al di sopra delle aspettative, oggi le calciatrici si sono presentate al Quirinale per essere ricevute dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, una delegazioni di 10 calciatrici più Milena Bertolini, con il presidente del Coni, Giovanni Malago’, e con quello della Figc, Gabriele Gravina. “Essere qui e’ un motivo di orgoglio – ...

Mondiale femminile - delirio Olanda : è in finale - la Svezia si arrende ai tempi supplementari [FOTO] : Si è decisa la seconda finalista del Mondiale femminile che si giocherà l’ultimo atto della competizione contro gli Usa, stiamo parlando dell’Olanda che ha vinto in semifinale contro la Svezia dopo una partita tiratissima. L’Olanda nell’arco dei 120 minuti ha dimostrato di essere superiore dal punto di vista tecnico mentre la Svezia ha giocato più sull’intensità. L’Olanda adesso si giocherà la finale da ...

Campionato Mondiale di calcio femminile 2019/ Italia - boom di iscrizioni alle scuole : Campionato Mondiale di calcio femminile 2019: la sfida fra Inghilterra e Stati Uniti è stato l'evento tv più visto dell'anno in Gran Bretagna

Mondiale femminile – Stati Uniti in finale - ma Trump li ‘snobba’ : a Lione una delegazione di basso profilo : Non proprio il rapporto più bello del mondo quello tra la selezione Femminile degli Stati Uniti e il presidente Donald Trump, dopo i continui battibecchi con la capitana Megan Rapinoe. Trump non presiederà, infatti, alla finale dei Mondiali in cui la Nazionale del suo paese sfiderà a Lione la vincente tra Olanda e Svezia. La delegazione annunciata oggi dalla Casa Bianca è di basso profilo e sarà guidata dalla vicesegretaria al commercio ...

Mondiale femminile - l’esultanza di Alex Morgan scatena il caos : “Atto di guerra” - inglesi furiosi : Il rapporto tra Stati Uniti e Inghilterra va ben oltre una semplice partita di calcio. E quando le due squadre si affrontano, basta poco per accendere gli animi. E’ quanto accaduto in occasione della semifinale del Mondiale Femminile, con la calciatrice degli Usa Alex Morgan che ha esultato mimando il gesto di bere una tazza di tè. Molti vi hanno letto un riferimento al rito pomeridiano degli inglesi ma qualcuno ci ha visto ...

Mondiale femminile - gli Stati Uniti confidano nel recupero di Rapinoe per la finale : Mondiale femminile – Gli Usa sono volati in finale del Mondiale femminile battendo l’Inghilterra. Grande assente della gara la Rapinoe, che potrebbe recuperare per la finale. Il ct statunitense Jill Ellis ha spiegato che la decisione di lasciare la 33enne Rapinoe in panchina è stata presa per pura precauzione. “E’ solo un piccolo problema al bicipite femorale, oggi non era davvero in grado di andare oggi ma mi ...

Ascolti TV | Martedì 2 luglio 2019. A The Resident basta il 13.4% per vincere. Rosy Abate 10.1% - la semifinale del Mondiale femminile Inghilterra-Stati Uniti all’8.9% : The Resident - Emily VanCamp Su Rai1 The Resident hanno conquistato 2.281.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale 5 Rosy Abate – La Serie ha raccolto davanti al video 1.856.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai 2 la semifinale del Campionato Mondiale Femminile Francia 2019 Inghilterra-Stati Uniti ha interessato 1.720.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Italia 1 Transformers 3 ha catturato l’attenzione di ...

Mondiale femminile - Stati Uniti prima finalista : battuta l’Inghilterra 2-1 [FOTO] : Mondiale femminile – Sono gli Stati Uniti la prima finalista del Mondiale femminile. Vittoria per 2-1 nel “derby” contro l’Inghilterra. Stati Uniti che partono forte e sfiorano il gol già al 4′ con la bella giocata personale di Lavelle e la respinta di Telford sul tiro. Al 10′ gli Usa passano meritatamente in vantaggio: cross di O’Hara e colpo di testa vincente di Press. Al 19′ arriva il pari ...

Mondiale femminile - Inghilterra-USA : la stella Rapinoe in panchina : Si sta giocando la semifinale del Mondiale femminile di calcio, in campo Inghilterra e Usa che nei primi 45 minuti hanno dato vita ad una partita scoppiettante. Il parziale è ancora di 1-2, vantaggio degli Usa firmato da Press, pareggio dopo 9 minuti da parte di White e nuovo vantaggio Usa al 31′ con Morgan. Ma a fare discutere è la panchina di Megan Rapinoe, la stella statunitense, che nei giorni scorsi ha polemizzato con il ...

Sky Sport Mondiale femminile (diretta) Semifinali | Palinsesto e Telecronisti : Martedì 2 luglio, il via alle Semifinali della FIFA Women’s World CupTM. Quattro nazionali in campo per due match che determineranno le due finaliste di questo Mondiale. Si inizia martedì 2 luglio, con Inghilterra-Usa, telecronaca di Andrea Marinozzi e commento tecnico di Carolina Morace, e si prosegue mercoledì 3 con Olanda-Svezia, telecronaca affidata a di Gaia...

Campionato Mondiale di calcio femminile 2019/ Spunta lo spygate fra Usa e Inghilterra : Campionato mondiale di calcio femminile 2019, spystory fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra dopo "l'incursione" nell'hotel britannico