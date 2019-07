Milan su Marcelo e Ferrero apre per Praet mentre il brasiliano Capanni è ad un passo

Blastingnews

(Di venerdì 5 luglio 2019) Un certo numero di squadre europee è stato apparentemente messo in allerta perché ilavrebbe chiesto di lasciare il Bernabeu quest'estate. Le prime notizie sono emerse a febbraio, supponendo chefosse frustrato dalla sua situazione al Real Madrid e sarebbe stato pronto a chiedere una cessione estiva. Il quotidiano spagnolo Sport ha lanciato direttamente la bomba dicendo che il terzino ha rispettato la sua parola e ha informato il presidente del Real Florentino Perez del desiderio che il club prenda in considerazione tutte le offerte che gli arriveranno. Secondo il quotidiano sia Arsenal, sia il Paris Saint-Germain e la Juventus si sono uniti alnella corsa per il terzino sinistro del Real Madrid. Il 31enne ha trascorso le ultime 13 stagioni con i 'Los Blancos' e ha all'attivo quattro titoli nella Liga e quattro Champions League. La sua idea è firmare un ...

