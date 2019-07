Liga | i trasferimenti record nel campionato spagnolo | Joao Felix balza al primo posto

calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) Campagne acquisti fatte di cifre da capogiro. Laha fatto sognare gli appassionati di calcio con trattative di calciomercato al limite del possibile dal punto di vista economico. L’acquisto dida parte dell’Atletico Madrid si inserisce esattamente in questa tendenza: l’arrivo del portoghese ai colchoneros fa dell’ex Benfica il giocatore più pagato nella storia del. La società madrilena infatti ha pagato la clausola rescissoria dell’attaccante, pari a 126 milioni. Il Barcellona spese per Coutinho 120 milioni, mentre per Dembélé si fermò a 105 milioni. A completare la top 5 dei colpi più costosi delci sono quelli del Real Madrid per Bale (101 milioni nel 2013) e Hazard (100 milioni poche settimane fa). Si piazza “solo” al sestoCristiano Ronaldo, pagato 94 milioni di euro dal ...