Gli album più venduti del 2019 | Ultimo ne piazza 3 in top10 | 2° Fedez | poi Ligabue

Concerti di Irene Grandi per il nuovo album : info biGlietti e calendario ufficiale : Sono ufficiali i Concerti di Irene Grandi nel 2019 per il supporto di Grandissimo, nuovo album concepito per i festeggiamenti dei suoi primi 25 anni di carriera. L’artista toscana sarà in tour per tutta l’estate ma anche in autunno, quando concluderà i Concerti al Teatro Verdi di Firenze con il live in programma per il 12 dicembre. Prima di partire per la tournée, Irene Grandi sarà anche ospite di Collisioni Festival a ...

Musica 2019 - tutti Gli album in uscita a luglio : Con il pieno della stagione estiva si avvera il detto «Pochi, ma buoni», almeno per quel che riguarda la Musica e le uscite discografiche. Nel mese di luglio, infatti, gli album si condensano in poche vere novità, raccolte, edizioni speciali e pubblicazioni particolari, ma tutte di valore. A portare ben alta la bandiera dei nuovi album c'è il capitano Ed Sheeran, che presenta come sesto disco di inediti un progetto, a ...

Machete mixtape 4 è il nuovo album di Salmo & Co. dal 5 luGlio : Il nuovo album di Salmo & Co. è Machete mixtape 4. L'annuncio è arrivato poche ore fa dopo che alla stazione di Milano era apparso un codice con il quale il rapper sardo aveva lanciato la sfida tra i suoi fan che hanno dovuto scoprire il mistero. Stando a quanto appena annunciato, si tratta del 4° volume della Machete Crew che sarà rilasciato a cominciare dal 5 luglio a distanza di 5 anni dall'ultima uscita del collettivo composto non ...

Facebook fa dietrofront e toGlie la censura alla copertina di uno storico album dei Led Zeppelin : I sistemi di controllo del social avevano bloccato la fotografia di Houses of the Holy perché violava le politiche della tutela sui minori. L'opera raffigurava dei bambini nudi che scalano il Selciato del Gigante, noto sito naturalistico in Irlanda del Nord

Rihanna spiega perché il nuovo album non uscirà a breve e annuncia di volere fiGli “più di ogni altra cosa” : Tartassata dai fan che sono in spasmodica attesa del successore di ANTI, Rihanna spiega perché il nuovo album non uscirà a breve e la impegnerà ancora per qualche tempo prima che sia terminato. Ma c'è di più: Rihanna vuole diventare madre e non ha paura di affermare che questo è il suo desiderio più grande. Mentre il suo pubblico attende da anni il nuovo album di inediti, la popstar spariglia le carte e annuncia di volere un figlio, sopra ...

Evergreen… E altre canzoni è il nuovo album di Calcutta dopo Gli ultimi inediti : Il nuovo album di Calcutta è Evergreen... E altre canzoni. L'artista di Latina ha così deciso di tornare con una nuova prova discografica che comprende il suo più recente album di inediti ma anche alcuni brani che ha pubblicato successivamente. La novità arriva sul mercato a cominciare dal 28 giugno e conterrà tutte le ultime uscire decise da Edoardo D'Erme, tra cui Due Punti e Sorriso (Milano Dateo), con il quale ha anticipato l'avvio del ...

TIM è l’album postumo di Avicii - i proventi alla fondazione Tim BerGling per la prevenzione del suicidio : Si intitola TIM l'album postumo di Avicii, disponibile in digitale e in tutti i negozi tradizionali. TIM raccoglie gli inediti di Avicii, producer, musicista, autore e performer. Il titolo è dovuto al suo nome di battesimo. Avicii infatti all'anagrafe è Tim Bergling, scomparso prematuramente il 20 aprile 2018 dopo 10 anni di attività. Tim ha rivoluzionato lo standard della performance nella musica elettronica, definendo il suono e la ...

Annunciato il nuovo album di Tredici Pietro - il fiGlio di Gianni Morandi debutta con Assurdo (cover e tracklist) : Il nuovo album di Tredici Pietro è Assurdo. Il rapper bolognese è pronto al debutto con un EP che contiene 7 tracce con l'intera produzione di Mr Monkey e da rilasciare su etichetta Thaurus Music. Nato Pietro Morandi e figlio del noto Gianni, il giovanissimo artista ha già mosso i primi passi nel mondo della musica con i brani Pizza e Fichi, Piccolo Pietro, Rick e Morty e Passaporto, con i quali ha ottenuto i primi riscontri di pubblico. ...

Marco Carta - pochi giorni dopo l'arresto esce il nuovo album : "BagaGli leggeri" - si scatena l'ironia : pochi giorni prima dell'arresto con l'accusa di furto Marco Carta aveva annunciato la data d'uscita e il titolo del suo nuovo album... "Bagagli leggeri". Sembrerebbe quasi fatto apposta, una battuta, ironico. E invece il nuovo album del cantante si chiama davvero così. E i social ovviamente si sono

Musica 2019 - Gli album in uscita a giugno : Anche se il calendario meteo sembra essersi fermato alla primavera, l'estate è alle porte, poiché giugno significa appunto l'inizio della stagione estiva. Se le scuole chiudono e per molti si avvicinano le agognate ferie,l'industria discografica - per fortuna - non accenna a rallentare e anche questo mese nuovi album regalano tanta nuova Musica. Si parte con le novità internazionali, in cui spiccano senza dubbio ...

Gli Stadio tornano con nuovo singolo - album e tour : Gli Stadio tornano a distanza di due anni dalla loro vittoria al Festival di Sanremo con "Un giorno mi dirai", annunciando tre appuntamenti