Fotocamera | la versione under-display è il futuro

Samsung Galaxy Note 10 : versione Plus con Fotocamera centrale : Samsung Galaxy Note 10: versione Plus con fotocamera centrale Manca un mese e mezzo alla presentazione del Galaxy Note 10 ma le voci sul suo arrivo e le novità che lo riguardano, non sembrano arrestarsi minimamente. Una quantità enorme di foto stanno circolando in rete, abbiamo sia le immagini delle cover, sia quelle di alcune parti dello smartphone, fino ad arrivare ai render completi. Non se ne può parlare ancora in forma ufficiale ma è ...