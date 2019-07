Vorrei adottare una bimba africana! La confessione di Elettra Lamborghini

(Di venerdì 5 luglio 2019) Il video del nuovo singolo di, in collaborazione con Pitbull, è alla posizione #1 tra le tendenze su YouTube Italia. La rivelazione dell'ultima edizione di The Voice of Italy,, si è raccontata come una giovane donna tutt'altro che aggressiva, in un'intervista concessa a Vanity Fair.La giudice di The Voice 2019 al fianco di Morgan, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio ha infatti confidato che da brava ragazza quale è, al di là delle apparenze, non beve, non fuma e non fa uso di droghe.“Se non lavoro vado in giro struccata, più coperta – ha esorditonell'intervista –. L’apparenza dei miei video non inganni. E comunque in Mala dico che 'sono cattiva', in quello di Pem Pem ballo e basta: non c’è malizia. Alla fine non faccio niente. La malizia sta nell’occhio di chi guarda... Ai genitori dei bambini miei follower dico: 'meno male che seguono me e non altre zoccolott* che ci sono in giro'. Sono tutto fumo e zero arrosto. Sono fidanzata, non ho mai fatto le corna... Sono bravissima”. La pupilla di Simona Ventura ha fatto sapere, inoltre, di essersi avvicinata molto a Dio e sogna di potera breve una bambina africana.