Disfunzioni ormonali della tiroide | metaboliche e ossee | “Problemi per tutti almeno una

meteoweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019)e, riproduttive,. Lehanno tanti volti eprima o poi siamo destinati a conoscerne uno. “La probabilità che ognuno di noi, nel corsovita, abbia a che fare con un problema ormonale si aggira intorno al 99%“, assicurano infatti gli esperti che segnalano però rischiose lacune nella conoscenza in materia. “Per la salute ormonale c’è ancora molto da fare al fine di colmare il gap di informazioni“, avverte il presidenteSocietà europea di endocrinologia (Ese) Andrea Giustina, annunciando l’annuale appuntamento con il Cuem, Clinical update in endocrinologia e metabolismo. L’ottava edizione è in programma venerdì 5 luglio, al Centro congressi dell’ospedale San Raffaele, Università Vita-Salute di Milano. “La centralità del sistema ormonale fa si che l’endocrinologo debba ...