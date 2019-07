Scelta di entrambi, ma non escludo il ritorno! Diletta Leotta sulla rottura da Matteo Mammì (Di venerdì 5 luglio 2019) La conduttrice per la prima volta conferma l'avvenuta separazione dal compagno storico Matteo Mammì. lei e il manager di Sky si sarebbero lasciati di comune accordo ma, spiega Diletta, "Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano". C'è la possibilità che si diano una seconda chance? Dopo le indiscrezioni sulla loro rottura, la conduttrice amatissima dal pubblico maschile ha finalmente confermato, in un'intervista al settimanale Gente, che lei e Mammì si sono lasciati, di comune accordo: "È stata una Scelta di entrambi". Non solo: la Leotta si è detta aperta a un possibile ritorno di fiamma : "Non amo parlare pubblicamente della mia vita personale. Ma mi torna in mente una canzone di Venditti: certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano." (Di venerdì 5 luglio 2019) La conduttrice per la prima volta conferma l'avvenuta separazione dal compagno storicoMammì. lei e il manager di Sky si sarebbero lasciati di comune accordo ma, spiega, "Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano". C'è la possibilità che si diano una seconda chance? Dopo le indiscrezioniloro, la conduttrice amatissima dal pubblico maschile ha finalmente confermato, in un'intervista al settimanale Gente, che lei e Mammì si sono lasciati, di comune accordo: "È stata unadi". Non solo: lasi è detta aperta a un possibile ritorno di fiamma : "Non amo parlare pubblicamente della mia vita personale. Ma mi torna in mente una canzone di Venditti: certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano."

La Leotta e Mammì, dirigente di Sky, si sono sempre tenuti lontani dalle luci della ribalta, vivendo la loro relazione in ombra. Dopo la rottura, la Leotta (che presto sbarcherà su Mediaset con ‘W Radio Playa Rimini’ su Italia1) ha fatto parlare recentemente anche per la frequentazione con Francesco Monte, che alcuni rumor hanno fatto passare per un flirt. "Con lui sono in amicizia!", ha ribadito la presentatrice, smentendo ancora una volta l'esistenza di un legame più profondo con l'ex tronista e gieffino. Del resto, lui nel frattempo ha trovato l'amore con la modella Isabella De Candia.