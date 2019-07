C’è una sfilza di app e giochi gratis e in offerta sul Play Store per il fine settimana

Farmacie Campania - il concorso lumaca per le nuove sedi. Sei anni di tira e molla - ma C’è solo una graduatoria provvisoria : Procedure lampo e concorsi lumaca. Mentre la selezione per titoli ed esami per la selezione dei 79mila Navigator chiamati a supportare i percettori del Reddito di Cittadinanza ha concluso il suo iter in meno di due mesi, con graduatoria pubblicata e posti assegnati, in Campania c’è chi si domanda come mai ci siano voluti finora sei anni (e chissà quanto tempo ci vorrà ancora) perché arrivi a conclusione il concorso straordinario per ...

Usa 2020 - nei primi sondaggi sui candidati dem C’è già una sorpresa : Chi ha vinto il primo dibattito tra la folta schiera di candidati democratici alle presidenziali del 2020? Lo si è detto fin da subito, dal minuto successivo alla fine dei due match: Kamala Harris ha surclassato tutti, a spese soprattutto di Joe Biden. Ci sono però altri discorsi da fare. Tra i 20 candidati (in realtà sono 24, ma 4 non sono stati ammessi al primo dibattito non avendo una percentuale di consensi sufficiente) l’ex ...

C’è un sito per scrivere una privacy policy a fumetti in pochi minuti : Come rendere un’informativa sulla privacy semplice, comprensibile e scorrevole? Con un fumetto. È questa l’idea dell’Istituto nazionale per la privacy e la valorizzazione dei dati, per rispettare uno dei principi del regolamento europeo per la protezione dei dati personali (Gdpr), che impone di “assicurare trasparenza, comprensibilità” per comunicare come vengono trattate le informazioni. Collaborando con la Scuola fumetto di ...

In Playstation Network C’è una falla di sicurezza che mette a rischio le carte di credito : Playstation. A rischio le carte di credito sul Psn (Foto: Paco Freire/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) È stata scoperta un’importante falla di sicurezza all’interno di Playstation Network (Psn) che permetterebbe agli hacker, una volta entrati in possesso delle credenziali di accesso degli utenti, di utilizzare le loro carte di credito per fare acquisti senza inserire il codice di sicurezza. Con un post su Twitter alcuni utenti ...

C’è una nuova imbarcazione che chiede di sbarcare a Lampedusa : È una barca a vela della ong Mediterranea lunga appena 18 metri, con 54 persone a bordo: il governo per ora ha negato l'accesso

Podcast : «C’era una volta a Hollywood» di Quentin Tarantino : «Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal setBrad Pitt e Leonardo DiCaprio insieme in uno stesso film, diretti da Quentin Tarantino. È il sogno divenuto ...

Il Torino si raduna - ma Edera non C’è : intervento alla spalla e stop di 3 mesi : Quattro assenti nel giorno del raduno del Torino: fra questi anche Simone Edera, operato alla spalla per instabilità articolare: 90 giorni di stop.“powered by Goal”Il Torino si è radunato oggi al Filadelfia per iniziare la preparazione precampionato in vista della nuova stagione che vedrà i granata impegnati anche in Europa League fin dai turni preliminari. La rosa si è presentata quasi al gran completo al servizio del tecnico Walter ...

Calciomercato Juventus Bonucci : C’è una nuova pista - ecco le richieste : Calciomercato Juventus Bonucci: le trattative bianconere entrano finalmente nel vivo e la società sta cercando di fare cassa per chiudere gli affari non ancora definiti: De Ligt per la difesa, ma soprattutto Zaniolo, Chiesa e Icardi per completare gli altri reparti. Se in avanti il principale indiziato a lasciare la squadra è l’argentino Higuain, che […] More

Stromboli - parla il ragazzo sopravvissuto all’esplosione Thiago Takeuti : “c’era una pioggia di fuoco - mi sento miracolato” : “Mi sento un miracolato. Abbiamo sentito una forte esplosione e abbiamo iniziato a correre. Ho capito subito che era un evento eccezionale. C’era una pioggia di fuoco“. A raccontarlo all’Adnkronos è Thiago Takeuti, il ragazzo brasiliano di 35 anni sopravvissuto ieri all’esplosione del vulcano a Stromboli. Ancora sotto shock e con il corpo ricoperto di graffi, racconta con la voce tremante quei “terribili ...

In Svezia C’è una carta di credito che si blocca se inquini troppo : Foto: Getty Images Una startup svedese che offre servizi finanziari ha emesso la prima carta di credito eco-friendly. Black, questo il nome della carta, anziché avere delle soglie di spesa la carta funziona tramite soglie di emissioni di Co2 sulle transazioni. In sostanza, grazie all’app a cui è collegata, gli utenti possono avere sotto controllo l’impronta di carbonio di ogni loro acquisto, e possono quindi controllare la quantità di emissioni ...

Calciomercato Juventus - Icardi a un prezzo irrisorio : C’è una strategia : Secondo ‘Il Corriere della Sera’, la Juventus avrebbe chiesto a Icardi di restare all’Inter un altro anno per poi acquistarlo a condizioni favorevoli.“powered by Goal”Alcuni sogni estivi sono destinati a rimanere tali, altri possono essere rimandati e ripresi in un secondo momento: lo sa bene la Juventus che da tempo coltiva l’idea di strappare Mauro Icardi all’Inter.Il centravanti argentino è in uscita per ...

C’era una volta la vita : C’era una volta la vita Di Vincenzo Calafiore 03 Luglio 2019 Udine “… è lì che bisogna andare verso quell’altrove

Trony rilancia “Il meno caro lo paghi la metà” - ma C’è una grande limitazione : Trony ripropone l'iniziativa "Il meno caro lo paghi la metà" con il nuovo volantino valido nei punti vendita dal 4 al 24 luglio 2019: ecco come avere uno sconto del 50% sul prodotto meno caro, anche se si tratta di uno smartphone o tablet Android. L'articolo Trony rilancia “Il meno caro lo paghi la metà”, ma c’è una grande limitazione proviene da TuttoAndroid.

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 3 luglio. Fabbiano insegue una nuova impresa con Karlovic. C’è anche Seppi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road lo spettacolo non mancherà di certo anche in questo mercoledì, dove cominceranno i match di secondo turno. Andreas Seppi e Thomas Fabbiano vanno a caccia del terzo turno. Sono loro i due azzurri che scenderanno in campo nella giornata di oggi. L’altoatesino se la vedrà con l’argentino Guido Pella, testa di serie numero 26, e ...