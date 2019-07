Caduta Libera | l’indiscrezione su Nicolò Scalfi non lascia dubbi | “È tutto deciso”

caffeinamagazine

(Di venerdì 5 luglio 2019)è destinato a passare alla storia della televisione. La sua cavalcata aè la più longeva nella storia dei quiz.è infatti campione in carica dal 24 ottobre 2018. Al momento il bresciano vanta al suo attivo qualcosa come 83 puntate e un “bottino” complessivo di circa 641mila euro superando il numero di puntate che si detenevano come record di permanenza in un quiz italiano, battendo il mitico Uomo gatto di Sarabanda. Gabriele Sbattella, questo il nome del campione di Sarabanda, è stato protagonista di numerosi battibecchi con altri concorrenti del quiz. Presente su Italia 1 per 79 puntate, L’Uomo Gatto non è mai riuscito a completare il 7X30 ed è stato mandato a casa da Tiramisù. Eppure, anche persembra arrivato il momento di scrivere la parola fine. La notizia è ormai nell’aria da qualche settimana ma, inesorabilmente, la sua ...

