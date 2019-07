Xbox App | aggiornamento per Android e iOS

Xbox Game Studios : Microsoft vorrebbe acquisire uno studio giapponese : Microsoft spera di avere un giorno un team giapponese tra i suoi studi first party. Al fine di rafforzare la sua produzione, Microsoft ha recentemente investito molto negli sviluppatori. La società ha acquisito e fondato nuovi studi, con l'acquisizione più recente di Double Fine.Tutto ciò per garantire più contenuti e rendere più interessante Game Pass, offrendo esperienze non disponibili su altre piattaforme. Tutti questi team, però, sono ...

Microsoft rilascia una nuova App Xbox per Windows 10 : Microsoft poche ore fa ha rilasciato una nuova applicazione BETA per Xbox One, rendendo per ora disponibile solo la scheda tecnica dell’app, probabilmente il download arriverà dopo la conferenza, scopriamo di cosa si tratta. nuova app Xbox Beta per Windows 10 L’applicazione permette di scoprire e scaricare nuovi giochi con il servizio Xbox Game Pass, chattare con gli amici tramite la console Xbox, dispositivi mobile e PC o ...

OneCast - l’app per lo streaming dei giochi su Xbox One - disponibile in beta per Android : OneCast, l'app che permette lo streaming dei videogiochi di Xbox One su dispositivi mobili, disponibile in beta per Android: ecco come scaricarla. L'articolo OneCast, l’app per lo streaming dei giochi su Xbox One, disponibile in beta per Android proviene da TuttoAndroid.

Microsoft promette nuove funzioni per l'app Xbox di Windows 10 : Microsoft ha avviato un processo per cambiare il funzionamento dell'app Xbox per Windows 10. In origine era questo il metodo principale per accedere alla lista amici Xbox, ai messaggi e alle feature del party console tramite un PC. Tuttavia sembra che le cose stiano ora cambiando.Come riporta The Verge, Microsoft ha ora rinominato l'app come Xbox Console Companion e nella nota di aggiornamento scrive:"Quest'app è stata rinominata Xbox Console ...