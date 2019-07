Susa | avevano in caserma alcuni cimeli fascisti | due carabinieri sanzionati

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019)appeso al muro un calendario storico dei “reali” datato 1939 con Benito Mussolini in copertina, un quadretto col profilo del duce e le foto della sua visita a Bardonecchia. Per questa ragione due marescialli dei, all’epoca di servizio alla stazione deidi(Torino), sono statidall’Arma, sanzioni che di recente il Tribunale amministrativo del Piemonte ha confermato. Due giornate di consegna per il proprietario del calendario, una sola per il proprietario del quadretto. I fatti risalgono al 15 marzo 2016 quando tre No Tav finiscono ai domiciliari e altri vengono sottoposti all’obbligo di firma per aver circondato, il 17 settembre 2015, una pattuglia deidella compagnia diimpegnata nei controlli ad un furgone. Tra gli indagati c’è anche una ragazza accusata di aver detto “” ai militari. Nel corso ...

