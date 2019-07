Serie A | cambia l’organico degli arbitri in vista della prossima stagione | si chiude la

Lo strano assist di Italia1 a Stranger Things 3 : la programmazione cambia e prepara il terreno al ritorno della Serie su Netflix : Solo i fan più attenti hanno saputo mettere insieme gli indizi, quella musica di sottofondo, la data e il richiamo a Stranger Things 3 ma in pochi hanno capito come mai Italia1 abbia lanciato questo strano assist alla serie Netflix. Proprio in questi giorni un promo sulle note della colonna sonora della serie dei fratelli Duffer ha lanciato una programmazione speciale per la giornata del 3 luglio, ovvero domani, in vista del ritorno di Stranger ...

La #OneChicago su Italia1 - anzi no : cambia la programmazione e le Serie di Dick Wolf slittano a data da destinarsi : È arrivato il momento dell'anno in cui si capisce poco o niente e la programmazione televisiva diventa ancora più ballerina. Solo qualche giorno fa sembrava ormai certo l'arrivo della #OneChicago su Italia1 (spalmata però in tre prime time) ma, a quanto pare, tutto è già cambiato e le serie di Dick Wolf slittano a data da destinarsi. Le serie Chicago PD 5, Chicago Fire 6 e Chicago Med 3 avrebbero dovuto sbarcare nel prime time della rete ...

Coraggio - intensità e divertimento - è una Serie A più ‘europea’ : così il nostro campionato vuole cambiare : Allegri, Spalletti, Ranieri, Gattuso. E poi Sarri, Conte, Fonseca, Giampaolo. Non è una filastrocca né una lista a casaccio di cognomi. Sono tutti allenatori. E questo lo si era capito. Leggendo attentamente, si scopre anche un particolare: sono gli accostamenti tra i tecnici della passata stagione di Juve, Inter, Roma e Milan e quelli di quest’anno (in attesa dell’ufficializzazione di Giampaolo ai rossoneri). Sarri ...

CHERNOBYL Serie TV/ Anticipazioni 10 giugno : il reattore che ha cambiato la storia : CHERNOBYL, Anticipazioni del 10 giugno 2019, in prima tv su Sky Atlantic. La relazione di un ingegnere non evita l'esplosione del reattore nucleare.

Fa il suo debutto la nuova BMW Serie 1 - la musica è cambiata [ + Galleria] : Sportiva, originale, elegante con sistemi di connettività di ultima generazione, la nuova BMW serie 1 è una vera e proprio esempio di personalità ed espressione e caratteri tipici della Casa Bavarese. Il nuovo telaio è costruito secondo le più avanzate tecnologie, oltre all’integrazione di tutti i principali componenti elettronici per il controllo della dinamica di marcia e sistemi di sicurezza attivi, che supportano l’auto ...

Bmw Serie 1 - si cambia. Più spazio con la trazione anteriore – FOTO : La terza generazione della Bmw Serie 1 è arrivata, forte di un abitacolo più spazioso che in passato: il che, però, ha reso necessaria la rinuncia al tratto più caratteristico del suo modello, la trazione posteriore. La nuova piattaforma FAAR, che ha fatto seguito alla Ukl2 e che vediamo già sulla Mini Countryman oltre che sull’ultima generazione della Bmw X1, ha infatti portato anche sulla nuova hatckback il motore piazzato ...

Serie B - le regole cambiate in corsa : la palla passa ai tribunali. E per ora godono solo Claudio Lotito e la sua Salernitana : È iniziata in tribunale, finirà in tribunale. L’anno più nero di sempre della Serie B (e forse di tutto il calcio italiano, perché la figuraccia è del sistema) si conclude esattamente com’era cominciato: con una sentenza controversa, tutte le regole stracciate da qualche presidente riunito in una stanza e i verdetti del campionato decisi a tavolino, non sul campo. Il Palermo retrocesso per gli illeciti amministrativi, il Foggia pure non si sa ...

“Palermo in Serie C” - Lega B cambia : cancellati playout : Resta poco rosa e tanto nero nell'incubo del Palermo, retrocesso in serie C per irregolarita' gestionali dopo un travagliato periodo dal punto di vista della societa' che, almeno secondo il tribunale della Figc, e' stata gestita con eccessiva spregiudicatezza tra il 2014 e il 2018. Resta fuori l'ex patron Maurizio Zamparini, dato che i giudici ne hanno dichiarato inammissibile il deferimento per mancato rispetto dei termini a difesa. La ...

Palermo in Serie C - come cambiano gli scenari : sorridono Perugia - Venezia e Foggia - la classifica aggiornata : La decisione arrivata poco fa sul Palermo ha del clamoroso. Il club rosanero è stato infatti retrocesso all’ultimo posto in Serie B e dunque spedito in terza Serie. Questo quanto emerso dalla disamina del Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare. In classifica, dunque, si stravolge tutto. Le squadre dal terzo posto in giù, infatti, salgono di una posizione. A beneficiarne sono soprattutto Perugia, Venezia e Foggia. ...

Serie B - come cambiano gli scenari in caso di sanzione del Palermo : Foggia e Perugia sperano : Il Palermo attende oggi la decisione del Tribunale Federale sulla richiesta di retrocessione del club rosanero, fatta dal Procuratore Giuseppe Pecoraro. Il Palermo è stato mandato a giudizio per presunti illeciti sportivi tra il 2014 e il 2017, nell’era Zamparini, per il quale è stata chiesta la radiazione. La richiesta del Procuratore Federale, Giuseppe Pecoraro è stata pesantissima: retrocessione in Serie C. Nella migliore delle ...

Serie A - Juventus-Atalanta cambia orario : si giocherà domenica 19 maggio alle 20.30 : Juventus-Atalanta, inizialmente in programma domenica 19 alle 15.00, è stata spostata alle 20.30, come reso noto dalla Lega Serie A. Sarà una giornata speciale anche per la squadra femminile della ...