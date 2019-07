Papa Francesco e Putin | imbarazzo in Vaticano | Si conoscono e si rispettano

Vladimir Putin a Roma tra Papa Francesco - Berlusconi e Salvini; "Con la Lega rapporti costanti" : Il presidente russo Vladimir Putin ha "contatti costanti con la Lega di Matteo Salvini". A confermarlo lo stesso Zar, in un'intervista concessa per iscritto al Corriere della Sera. "Apprezziamo l'impegno dell'Italia per rafforzare la reciproca comprensione nell'area euro-atlantica. Silvio Berlusconi

Vladimir Putin in visita a Roma da Mattarella e Papa Francesco - poi il vertice a Palazzo Chigi con il premier Conte : “Restituirò a Vladimir Putin la stessa calorosa ospitalità ricevuta a Mosca” lo scorso ottobre. Sono le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, affidate ai media russi, in occasione della visita del presidente russo nella Capitale che oggi incontra, oltre al premier e ai suoi due vice Salvini e Di Maio, anche il capo dello stato Sergio Mattarella e papa Francesco, senza dimenticare un saluto all’amico di sempre, ...

Francesco Monte Paparazzato in discoteca con Isabella De Candia : Un nuovo amore per Francesco Monte sarebbe che si sia fidanzato con la modella Isabella De Candia. Il gossip corre da giorni sul web, anche a causa di alcune reciproche interazioni sui social con scambi di like. I due avrebbero già trascorso un weekend in Puglia, a Trani e, come testimoniano le indiscrezioni pubblicate da Alberto Dandolo sul suo account “Instagram” e rilanciate da “Dagospia”, Francesco e Isabella sul social nota come Isadeca ...

Francesco Monte dopo l'addio a Giulia Salemi è stato Paparazzato con Isabella - Foto : La storia d'amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi è giunta definitivamente al capolinea: i due hanno ufficializzato la fine della loro storia d'amore e ormai hanno intrapreso due strade diverse, così come hanno confermato sui loro profili social. Un addio che ha lasciato senza parole i tantissimi fan, i quali oramai facevano il tifo per questa coppia e speravano che il loro amore potesse durare a lungo. E invece così non è stato e stando ...

Il terzo sigillo di Papa Francesco : La pace di san Francesco impegna i suoi frati e ciascuno di noi. Questa pace è possibile. Papa Bergoglio che porta il nome del Santo di Assisi ci ha insegnato e ci insegna che è possibile un mondo migliore. Se scorriamo i suoi anni di Pontificato ci accorgiamo che dopo aver fermato la guerra in Siria con le sue esortazioni e la veglia di preghiera del 7 settembre 2013 in piazza San Pietro; dopo aver suggerito ai ...

Francesco Facchinetti : "Io e papà Roby - calamite di simpatiche sfighe" - : Andrea Conti Roby Facchinetti dei Pooh e suo figlio Francesco insieme sono esplosivi, divertenti e sempre imprevedibili. “Mio papà mi ha insegnato a combattere per raggiungere gli obiettivi nella vita”, ci racconta Francesco Imprenditore, social media manager, conduttore, cantante, manager e tanto altro. Queste sono le mille anime del vulcanico Francesco Facchinetti, figlio di Roby Facchinetti dei Pooh e Rosaria Longoni. Abbiamo ...

Papa Francesco - il giallo dell'Angelus : eliminata all'ultimo la bomba sulla Raggi. Bechis : la manina sospetta : giallo all'Angelus, Papa Francesco ha "concesso la grazia" a Virginia Raggi. È il Tempo a scoperchiare il nuovo mistero vaticano, questa volta molto "romano". "A molti vaticanisti - si legge sul quotidiano diretto da Franco Bechis - era stato dato in bozza embargata (il discorso ufficiale sempre vie

Caldo - Papa Francesco : “malati - anziani e operai lo soffrono più di tutti : non siano abbandonati o sfruttati” : “Malati, anziani, persone che devono lavorare all’aperto, nei cantieri, in questi giorni hanno patito maggiormente le conseguenze del Caldo: che nessuno sia abbandonato o sfruttato“. E’ l’esortazione di Papa Francesco al termine dell’Angelus in una piazza San Pietro arroventata dal sole. “In quest’ultimo giorno di giugno, auguro a tutti i lavoratori di poter avere durante l’estate un periodo ...

San Pietro e Paolo/ Video - Papa Francesco : 'Scelti da Dio perché peccatori' : San Pietro e Paolo, oggi 29 giugno: Video. Numerosi i proverbi legati alla giornata di oggi, molti sul tema della meteorologia

Papa Ratzinger - il vero e profondo mistero di Benedetto XVI. "Il Papa è uno ed è Francesco". Eppure... : A Papa Ratzinger non "sfugge nulla di quanto accade nella Chiesa. Ha occasione di parlare con Francesco, con il quale si scambiano consigli. E di tanto in tanto Papa Bergoglio lo va a trovare", rivela Massimo Franco su 7, il settimanale del Corriere della Sera. I due papi hanno un "rapporto basato s

Papa Francesco - il suo "povero" rom è proprietario di 27 automobili : Presente il rom povero e amico di Papa Francesco (e pure di Virginia Raggi) al quale era stata data una casa popolare? Bene. E' tanto povero che risulta proprietario di 27 automobili. Imer Omerovic, 40 anni, rom bosniaco con moglie e 12 figli, che è stato ricevuto da Bergoglio (il quale gli ha espre

Vaticano - la fronda interna che vuole abbattere Papa Francesco. Nomi e cognomi dei nemici sovranisti : Sei anni dopo l'elezione di Francesco il pontificato si trova in una situazione drammatica. "Dietro il sipario del grande consenso, di cui gode Papa Bergoglio a livello mondiale anche tra seguaci di altre religioni e molti non credenti, è in corso all'interno della Chiesa cattolica una guerra civile

Dl Crescita - l’appello dei movimenti per l’acqua a Papa Francesco : “L’articolo 24 privatizza le fonti al Sud” : “l’acqua deve restare nelle mani solide dello Stato. Come rileva il Papa, è una questione geopolitica, non ragionieristica”. Con queste parole il portavoce della Rete a difesa delle fonti d’acqua del Mezzogiorno d’Italia, Maurizio Montalto, invita proprio Papa Francesco a sostenere l’appello contro l’articolo 24 del Decreto Crescita con il quale “il Governo italiano e il Parlamento – scrive – privatizzano le fonti d’acqua del Sud”. ...

Napoli - de Magistris abbraccia Papa Francesco : «Le sue parole svolta epocale per la città» : «La venuta, non certo casuale, di Papa Francesco a Napoli rappresenta un momento assai rilevante per la nostra città. Il convegno tenutosi presso la Facoltà Teologica di Napoli...