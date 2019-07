MotoGp – Brutto infortunio per Cal Crutchlow | il pilota si fa male a ginocchio e tibia

sportfair

(Di giovedì 4 luglio 2019) Calin dubbio per il Gp di Germania: ilbritannico si facadendo dalla bici I piloti alle cadute sono abituati e, nella maggir parte dei casi, per quanto esse si rivelino dolorose, li si rivede subito in piedi. Le cadute dalla bici però possono essere ben più dannose! L’riportato da Calsa di beffa. Ilbritannico è in dubbio per il Gp di Germania a causa di unsubito cadendo dalla propria bici: “purtroppo ho un, ho unal. E’ successo ieri. Stavo tornando a casa e sono sceso dalla bicicletta per controllare l’altezza della sella. Non mi sentivo a mio agio, quindi mi sono fermato su una strada ciottolata. Mi sono chinato per guardare la sella e mi è scivolato il piede su un ciottolo, quindi ho sbattuto ila terra ...

