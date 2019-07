affaritaliani

(Di giovedì 4 luglio 2019)sembra mettere la posizione di direttore generale del Fondo monetario internazionale nel mirino: mentre George, ex ministro del Tesoro britannico, fa sapere che non direbbe di no ad un'eventuale candidatura, ritenendosi il miglior candidato possibile per cercare di ricevere l'appoggio di Usa, Cina ed Europa, anche il nome di Mark, proprio danominato governatore della Banca d'Inghilterra nel 2012 (ed in scadenza a fine anno) raccoglie molti consensi. Tra i due candidati britannici potrebbe però spuntare un terzo nome, vincente: quello di Mario Draghi. L'attuale numero uno della Bce scambierebbe la poltrona con Christine, destinata ad essere la sua sostituta in Eurotower da novembre. Sarebbe la conferma che la politica monetaria non cambierà nel vecchio continente (e non solo), ma non è detto che questo possa ...

Affaritaliani : Londra prenota il dopo-Lagarde Fmi, Osborne e Carney in corsa - Affaritaliani : Fmi, Londra prenota il dopo-Lagarde. Osborne e Carney in corsa. Rumors - Olbia_Airport : #destinazioni Amante dei nuovi sport? #londra è una delle mete migliori per un pò di sano #celebrity spotting … ??… -