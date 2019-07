Il Torino si raduna | ma Edera non c’è | intervento alla spalla e stop di 3 mesi

lanotiziasportiva

Quattro assenti nel giorno del raduno del Torino: fra questi anche Simone Edera, operato per instabilità articolare: 90 giorni di stop. Il Torino si è radunato oggi al Filadelfia per iniziare la preparazione precampionato in vista della nuova stagione che vedrà i granata impegnati anche in Europa League fin dai turni preliminari. La rosa si è presentata quasi al gran completo al servizio del tecnico Walter Mazzarri, e ha ricevuto il calore dei propri tifosi, accorsi oggi in circa 3000 per salutare la squadra. In tutto 7 gli assenti: da una parte gli azzurri Sirigu e Izzo, che si aggregheranno alla squadra più avanti, come Rincon, Lukic e Bonifazi, Ola Aina e Millico, dall'altra Vittorio Parigini, ancora in fase di recupero dopo l'operazione, e Simone Edera, che sotto i ferri è finito proprio nella giornata di oggi per risolvere un problema di instabilità articolare alla spalla.

