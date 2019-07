I figli non hanno bisogno di una mamma perfetta | ma di una mamma felice

Tina Turner "Ho pensato al suicidio"/ "Dopo morte di mio figlio non vedevo altre vie" : Tina Turner e la confessione choc: 'Ho pensato al suicidio'. Il pensiero giunto dopo la morte del figlio 59enne, ecco la sua vita oggi.

David Sassoli - tra fiori - pianoforte - storia e presepe. E un sogno europeo spiegato anche ai figli : “Non conta solo l’Italia” : Per raccontare l’uomo bastano le sue passioni. I fiori, anzitutto: “È capace di stare un’ora all’aeroporto di Amsterdam a cercare un particolare bulbo da piantare nella sua villa a Roma. E ci riempie di foto del suo giardino su Whatsapp”, racconta chi lo conosce bene. Il presepe napoletano, quello vero, che da diversi anni è installato in una stanza di quella stessa villa: “Ogni novembre fa arrivare nuovi pezzi pregiatissimi da San Gregorio ...

Yara - vedova Guerinoni : “Bossetti? Un povero disgraziato - mio marito non ha lasciato figli in giro” : Le anticipazioni dell'intervista che Laura Poli, 80 anni, vedova di Giuseppe Guerinoni, padre naturale di Massimo Bossetti, ha concesso al settimanale Oggi. "Un giorno la verità salterà fuori. Temo che sia diversa da quella che ci hanno raccontato...”.

Un anno senza Brenda - figlia e amiche non s’arrendono : “Non è andata via - chi sa parli” : La notte del 18 luglio 2018, Maria Aparecida Soares, detta Brenda, è svanita nel nulla dalla villetta dove viveva con il compagno a Camalavicina, a Castelnuovo del Garda, lasciando in quella casa tutto quello che aveva. A un anno dalla scomparsa, e con un'indagine aperta per omicidio, la figlia e le amiche cercano ancora la verità: "Non se n'è andata lasciando sua figlia, chi sa parli".Continua a leggere

Elena Santarelli a Non disturbare parla di suo figlio : "Ho parlato a Giacomo della sua malattia" : Quest'anno compirà 10 anni e sempre quest'anno Giacomo Corradi, figlio di Elena Santarelli e Bernardo Corradi, potrà festeggiare il suo compleanno senza il 'mostro', un tumore cerebrale maligno che ha sconvolto la vita della showgirl e del calciatore.Durante il primo appuntamento di Non disturbare la madre del ragazzino ha raccontato sensazioni e paure di un periodo non semplice da superare: E' come se si stesse giocando una partita di ...

UeD - Teresa e Andrea : matrimonio e figli - le parole che non ti aspetti : UeD, Teresa Langella e Andrea Dal Corso sognano il matrimonio I dubbi e le incomprensioni a Uomini e Donne sono un ricordo lontano per Teresa Langella e Andrea Dal Corso. La storia d’amore tra l’ex tronista e l’ex corteggiatore procede a gonfie vele. La coppia ha annunciato che andrà a convivere subito dopo l’estate. Ma […] L'articolo UeD, Teresa e Andrea: matrimonio e figli, le parole che non ti aspetti proviene da ...

Eros Ramazzotti parla in radio della figlia Aurora : 'L'invidia della gente non ci tocca' : Eros Ramazzotti è stato protagonista di una recente intervista al programma radiofonico intitolato I Lunatici, nel corso del quale ha avuto modo di porre l'accento sul rapporto con la figlia Aurora. L'artista ha voluto difendere la ragazza vittima di ripetute accuse in quanto è stata definita come "una raccomandata" per la maggiore facilità incontrata nel mondo dello spettacolo grazie al fatto che i genitori sono due persone famose. La critica ...

Paola Caruso sui social dice il padre di mio figlio non c’è : La showgirl Paola Caruso è in vacanza in Sardegna insieme,a suo figlio Michele Nicola, con il soprannome di Michelino, come dimostra l’ultima foto condivisa sul proprio profilo “Instagram”. Sempre su “Instagram” la Caruso ha voluto aggiornare i fan riguardante i rapporti con l’ex fidanzato e padre di suo figlio, Francesco Caserta, rispondendo ad alcune domande che i suoi follower hanno deciso di farle. Stando alle parole condivise ...

Paola Perego a DM : «Vorrei fare Non Disturbare tutto l’anno. La Talpa senza di me? E’ come se rapissero mio figlio» : Paola Perego © Giuseppe Filosa La vera Paola Perego. A Non Disturbare, la conduttrice brianzola si sente davvero se stessa, libera di curiosare nelle vite degli altri e di ascoltare davvero le persone. Per la nuova edizione, al via domani sera in seconda serata su Rai1, Paola incontrerà anche uomini (qui gli ospiti), chiamati a mettersi a nudo non senza difficoltà. “Gli uomini fanno più fatica a mostrare le loro emozioni, noi donne siamo ...

Non vorrai mica privare tuo figlio di una supercar in miniatura? : La McLaren vuole costruirsi in casa i futuri piloti da Formula 1 dando le chiavi dei suoi bolidi a bambini dai 3 ai 6 anni di età. Dopo la P1 lanciata nel 2016 sta per arrivare, infatti, la 720S Ride-On dedicata ai più piccoli: si tratta della replica in miniatura del modello vincitrice del World Performance Car 2019 per il mix tra prestazioni e lusso. Credit McLaren La supercar inglese conta sulle tipiche portiere diedrali ed elementi in fibra ...

Diplomati magistrali con servizio nelle paritarie non sono figli di un Dio minore : I Diplomati magistrali che non hanno il requisito delle due annualità di servizio nelle ultime 8 per partecipare al concorso straordinario contestano la decisione assunta con il decreto dignità da questo governo. Nello specifico la questione riguarda tutti quei docenti che hanno lavorato presso le scuole paritarie. Fin dai giorni successivi della pubblicazione del bando del concorso straordinario, moltissimi di loro hanno puntato il dito contro ...

Romina Carrisi ha trovato l’amore : “Sto con un medico. Essere figlia d’arte non mi ha aiutato” : La figlia di Al Bano e Romina Power è protagonista sul nuovo numero di Gente, in cui racconta la sua nuova vita, libera dalle insicurezze sul suo aspetto fisico. L'ingombrante cognome sarebbe stato spesso uno svantaggio: "Non credevo abbastanza in me stessa". Oggi ha anche trovato un nuovo amore: "Una sorpresa inaspettata".Continua a leggere