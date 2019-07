Francia | gare spostate senza accordi | Canal+ fa causa alla LFP

F1 - GP Francia 2019 : programma - orari e tv. Si gareggia fra due settimana a Le Castellet : Dopo la tappa nordamericana del Gran Premio del Canada, il Mondiale 2019 di Formula Uno è pronto a fare il suo ritorno in Europa, con il Gran Premio di Francia sul circuito di Le Castellet. La prova, tornata in calendario nella scorsa annata, presenta uno dei circuiti più interessanti di tutto il Mondiale e riproporrà l’ennesimo capitolo della sfida tra Mercedes e Ferrari. Il fine settimana del GP di Francia di F1 sarà trasmesso in diretta ...

Motocross - GP Francia 2019 : a che ora gareggia Tony Cairoli? Orari - programma e streaming : Neanche il tempo di respirare che è subito tempo di GP di Francia per quanto riguarda il Mondiale 2019 di Motocross. Sul tracciato francese, in MXGP, Tony Cairoli cercherà di rispondere al suo rivale, lo sloveno Tim Gajser, per allungare nella graduatoria generale. Non sarà facile. Il centauro della Honda è in splendida forma e la vittoria nella Qualifying Race, con un Cairoli solo 14° per via di una caduta, non rende semplici le cose al nostro ...

Motocross - GP Francia 2019 : Tony Cairoli per allungare ancora in classifica su Gajser : Il Mondiale 2019 di Motocross saluta il Portogallo e si prepara per la terza gara consecutiva, spostandosi in Francia, più precisamente a Saint-Jean d’Angely sui 1620 metri con fondo solido del tracciato della regione della Nuova Aquitania. Si annuncia, quindi, il nuovo capitolo della sfida che sta impreziosendo il Mondiale MXGP, tra il nostro Tony Cairoli e lo sloveno Tim Gajser, reduce dalla brillante vittoria nel Gran Premio del ...

Motocross - GP Francia 2019 : gli orari del fine settimana. Come vedere qualifiche e gare in tv e streaming : Il GP del Portogallo ha lasciato in eredità doppia vittoria della Honda di Tim Gajser, che ha così accorciato le distanze in classifica sul nostro Tony Cairoli (KTM) a trentaquattro punti. L’indiavolata battaglia tra i due si sposta questo weekend nel GP di Francia a Saint Jean d’Angely, sul Circuit du Puy de Poursay per quello che sarà il terzo fine settimana consecutivo di gare. Il tracciato francese non vedrà il ritorno in scena del ...

LIVE Moto3 - GP Francia 2019 in DIRETTA : Suzuki prova ad allungare - Arbolino - Migno e Dalla Porta in lotta per la vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica del Gran Premio di Francia 2019 della Moto3. Sullo storico e splendido circuito di Le Mans la classe più leggera è pronta per il suo quinto appuntamento di un campionato quanto mai combattuto e imprevedibile. La giornata sulla pista della Sarthe, dove tra circa un mese si correrà la celebre 24 Ore di Le Mans, prenderà il via alle ore 8.40 con il warm-up, gli ultimi 20 minuti a disposizione ...