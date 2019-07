Fabbiano vola al terzo turno di Wimbledon | Seppi eliminato

Wimbledon – Fabbiano vola al terzo turno - l’azzurro motivato : “posso dire la mia con giocatori molto forti” : Thomas Fabbiano carico e motivato a Wimbledon: le parole dell’azzurro dopo la vittoria su Karlovic Dopo Tsitsipas, Thomas Fabbiano ha trionfato ancora, in un’altra maratona spettacolare, volando così al terzo turno di Wimbledon. Il tennista azzurro ha battuto oggi il gigante Karlovic dopo una lunga battaglia terminata al quinto set. Una grande soddisfazione per il pugliese: “sono molto contento perchè sono sempre rimasto ...

LIVE Fabbiano-Karlovic - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-3 6-7 6-3 - 6-7 - 6-4 - il pugliese vince la maratona e vola al terzo turno! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-6 FABBIANO vola AL terzo turno!!! Sbaglia la volèe Karlovic che regala il match all’azzurro (6-3, 6-7, 6-3, 6-7, 6-4). 40-A Passante vincente di Fabbiano sulla seconda dell’avversario! 40-40 Ancora ace di Karlovic. 30-40 Ace del croato che salva il primo match point. 15-40 Doppio fallo di Karlovic! Due match point per l’azzurro. 15-30 Risposta potente di Fabbiano, sbaglia ...

Wimbledon 2019 : il ruggito di Thomas Fabbiano - eliminato Tsitsipas in cinque set! L’azzurro vola al secondo turno : Church Road si tinge d’azzurro in questo day-1 del torneo di Wimbledon 2019. Nel tempio del tennis Thomas Fabbiano (n.89 del mondo) è l’eroe di giornata ed elimina in cinque set uno dei possibili outsider per il successo finale, ovvero il greco Stefanos Tsitsipas (n.6 del ranking). Con il punteggio di 6-4 3-6 6-4 6-7 (8) 6-3, l’italiano si è imposto in 3 ore e 27 minuti di partita, mettendo sul campo n.2 grinta e determinazione ...

