Extra Terrestrial è un gioco per Atari 2600 talmente raro che su eBay è stato venduto

(Di giovedì 4 luglio 2019)unpered ultimamente ha fatto parlare molto di sé poiché è apparso all'interno diad un prezzo veramente esorbitante.L'utente che ha messo all'asta il, tale "gamewizard69", ha chiesto per questa copia la bellezza di 90 mila dollari. Pubblicato nel 1983, solo circa 100 copie delsono state stampate e a quanto pare quattro di queste sono ancora disponibili oggi. Di queste quattro, tre si trovano nei musei di videogiochi e la quarta copia ha trovato la sua strada su.Come riporta Polygon, il venditore scrive: "Questa è la prima volta che ilsia maielencato pubblicamente per la vendita al mondo e attualmente sono l'unico proprietario privato ad averlo in questo momento".Leggi altro...

