Caldo | pediatra | “Mai lasciare bimbi in auto da soli”

(Di giovedì 4 luglio 2019) Curare l’idratazione e l’alimentazione, ma soprattutto “nonmai iinda soli“. La raccomandazione arriva da Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria (Sip), che commenta con l’AdnKronos Salute la notizia della morte di 15negli Usa dall’inizio della stagione calda, per colpi di calore in‘bollenti’. Un rischio “reale: ecco perché come Sip raccomandiamo di nonmai iinda soli, né d’estate né d’inverno“. “Inoltre – suggerisce il– in particolare in estate e nei giorni caldi, è bene evitare l’esposizione deial sole prolungata nelle ore che vanno dalle 10-10.30 alle 16.30-17. In caso di esposizioni limitate, come ad esempio per fare il bagno, è bene usare sempre delle protezioni e tenersi all’ombra ...

