Borsa in salita e spread in discesa Ma la situazione italiana non è così rosea

ilfoglio

(Di giovedì 4 luglio 2019) Roma. L’Italia ha sventato la procedura d’infrazione, o quantomeno ha rimandato il problema al prossimo autunno. “La Commissione europea ha preso atto dello sforzo fiscale aggiuntivo annunciato questa settimana dalle autorità italiane” e l’ha ritenuto “sufficientemente sostanziale da non proporre al

Carlo_A_Macc : RT @paninoelistino: Spread in caduta, rendimenti Btp in ribasso e borsa in salita. Eppure mi pare che al governo ci siano sempre la Lega di… - paninoelistino : Spread in caduta, rendimenti Btp in ribasso e borsa in salita. Eppure mi pare che al governo ci siano sempre la Leg… - sicktrader66 : @fdragoni Si. Era solo per dire che se un anno gli utili salgono molto e la borsa scende,l'anno dopo puoi avere rim… -