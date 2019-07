BOOM! La Gialappa’s Band verso Discovery

davidemaggio

(Di giovedì 4 luglio 2019) Gialappa'sLa dipartita della Gialappa’sda Mediaset non porterà ad un ritorno in Rai. Stando a quanto ci risulta, infatti, Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci sarebbero in trattative conItalia. Dopo il mancato accordo con la tv del Biscione, dove tornarono nel 2017 dopo la breve parentesi di due stagioni in Rai, i tre comici dovrebbero rappresentare una delle novità di rilievo della prossima annata di, la società che raggruppa – tra gli altri – i canali Nove e Real Time. Per la Gialappa’s si tratterebbe di un’avventura inedita ma, a questo punto della carriera, probabilmente necessaria, dal momento che a Mediaset l’impiego è praticamente esaurito da tempo. Per, invece, l’opportunità – dopo aver blindato Maurizio Crozza per altri tre anni – di ‘abbracciare’ ...