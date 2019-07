ASAP Rocky arrestato a Stoccolma Video | il rapper coinvolto in una rissa

ASAP Rocky arrestato a Stoccolma : il rapper americano coinvolto in una rissa : arrestato a Stoccolma il rapper americano A$AP Rocky, 30enne newyorkese che si trovava in Svezia per via del suo tour promozionale. L’artista è stato coinvolto in una rissa per strada insieme con diversi membri del suo staff e ora si trova sotto custodia da parte della polizia con diverse accuse pesanti a carico. Al momento, Rocky si trova presso un comando delle forze dell’ordine locali, autorizzato a vedere solo il proprio avvocato ...