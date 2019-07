ArcelorMittal,alta adesione a sciopero

"Siamo al 75 per cento di adesioni con punte maggiori in alcune aree e reparti completamente fermi". Lo dice sullaoin corso oggi nello stabilimento di Taranto di, ex Ilva, Francesco Brigati, segretario Fiom Cgil. "Aspettiamo che l'azienda di comunichi i dati definitivi ma lo,nel primo turno, è andato molto bene"."- dice -sta facendo smaltire le ferie ai lavoratori interessati prima di far partire la cassa integrazione. Chi non haferie da smaltire è andato subito in Cig".(Di giovedì 4 luglio 2019)