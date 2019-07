Affonda peschereccio in Honduras: almeno 27 morti e una decina di dispersi (Di giovedì 4 luglio 2019) almeno ventisette persone sono morte in seguito al ribaltamento di un peschereccio nel Mar dei Caraibi, in Honduras. A bordo della barca c’erano una novantina di persone, di cui 55 sono state messe in salvo L'imbarcazione, dopo essere uscita in mare, si era persa a 40 miglia nautiche dalla costa. (Di giovedì 4 luglio 2019)ventisette persone sono morte in seguito al ribaltamento di unnel Mar dei Caraibi, in. A bordo della barca c’erano una novantina di persone, di cui 55 sono state messe in salvo L'imbarcazione, dopo essere uscita in mare, si era persa a 40 miglia nautiche dalla costa.

Ci sono vittime e dispersi nell'affondamento di un peschereccio avvenuto ieri, mercoledì 3 luglio, nel mar dei Caraibi, al largo della costa dell'Honduras. Probabilmente a causa del maltempo, l’imbarcazione si è ribaltata provocando la morte di almeno ventisette pescatori mentre altri nove risultano ancora dispersi. A tracciare il bilancio provvisorio è l'esercito del Paese centroamericano. Cinquantacinque persone, invece, sono state salvate in tempo. In totale, sulla barca, c’erano una novantina di persone. L'esercito del paese centroamericano ha reso noto che l'imbarcazione è uscita in mare in condizioni meteorologiche non appropriate per pescare e poi si è persa ad almeno 40 miglia nautiche dalla costa. La barca, a quanto si apprende, era sovraffollata di pescatori dato che nel Paese era stato da poco revocato il divieto stagionale di pescare aragoste. L'associazione dei pescatori commerciali dei Caraibi ha detto che dopo il naufragio le barche vicine sono state richiamate sul posto per coadiuvare i soccorsi.