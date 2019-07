Veneto | Anci | pronti a firmare protocollo legalità

Treviso : Anci Veneto - solidarietà al sindaco Mario Conte : Treviso, 24 giu. (AdnKronos) - La presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, ed il direttore, Carlo Rapicavoli, a nome dell’associazione, esprimono la loro solidarietà e vicinanza al sindaco del Comune di Treviso, Mario Conte per le minacce ricevute. “Da sindaco e da presidente di Anci Veneto

Autonomia : Anci Veneto - approdo in Cdm segnale importante (2) : (AdnKronos) - A Mantova si sono incontrate Anci ed Upi di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna per un laboratorio di approfondimento sull'Autonomia differenziata negli enti locali che ha visto la partecipazione di esperti in materia di alto profilo accademico, tra cui Mario Bertolissi, e di amministr

Autonomia : Anci Veneto - approdo in Cdm segnale importante (3) : (AdnKronos) - Inoltre, richiedono alle Regioni di impegnarsi — dopo la firma delle rispettive Intese — ad avviare con le amministrazioni locali dei rispettivi territori un confronto costruttivo sulle modalità di affidamento delle funzioni amministrative e gestionali avendo come ulteriore obiettivo u

Autonomia : Anci Veneto - approdo in Cdm segnale importante : Padova, 20 giu. (AdnKronos) - “L’approdo in Consiglio dei Ministri dell’Autonomia e l’intesa quasi raggiunta in tema di sanità rappresentano segnali importanti, che fanno ben sperare dopo una fase di rallentamento che rischiava di far entrare l’Autonomia in un binario morto. Come Anci Veneto ci augu

Autonomia : sì da Anci Veneto - Lombardia ed Emilia Romagna (2) : (AdnKronos) - La presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, ha commentato così l’incontro: “Quella di oggi è stata una giornata importante perché è emersa la piena e totale sintonia tra i soggetti coinvolti. Le esigenze e le istanze emerse nel corso di questo laboratorio sono trasversali coinv

Elezioni : Anci Veneto ai nuovi sindaci - un ruolo che richiede dedizione e responsabilità (2) : (AdnKronos) - "Il Sindaco in questo contesto ha un ruolo fondamentale perché è il primo rappresentante delle Istituzioni nel territorio, a diretto contatto con i cittadini. È un ruolo sempre più impegnativo, anche a causa di un quadro normativo complesso e della limitata disponibilità di risorse che

Elezioni : Anci Veneto ai nuovi sindaci - un ruolo che richiede dedizione e responsabilità : Padova, 10 giu. (AdnKronos) - La presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello ha scritto una lettera ai sindaci neo eletti in questa tornata elettorale innanzitutto per complimentarsi del risultato ottenuto e sottolineando come il ruolo di primo cittadino sia “un incarico affascinante e che richi

Anci : Veneto - domani ministro Ambiente a convegno di Spresiano : Treviso, 22 mag. (AdnKronos) - Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa domani giovedì 23 maggio sarà a Spresiano (Tv), per il seminario di Anci nazionale e Anci Veneto sul ciclo dei rifiuti a cui sarà presenta anche la presidente Maria Rosa Pavanello.L’incontro di approfondimento, in programma dalle