UE | oggi la decisione sulla procedura per l' Italia

Sea Watch - oggi la decisione del gip sul comandante Carola | Pm : "Impatto voluto con la Gdf - non agì in stato di necessità" : Il procuratore capo Luigi Patronaggio: "È stata valutata negativamente, in maniera volontaria, la manovra effettuata con i motori laterali della Sea Watch che ha prodotto lo schiacciamento della motovedetta della Guardia di finanza verso la banchina"

Olimpiadi 2026 - Milano-Cortina o Stoccolma-Are?/ oggi la decisione del Cio a Losanna : Olimpiadi 2026, Milano-Cortina o Stoccolma-Are per Giochi Invernali? Oggi verdetto: attesa decisione del Cio a Losanna. La candidatura italiana è favorita.

Penalità Vettel - la sentenza dopo il matrimonio/ Attesa oggi la decisione della Fia : Penalità Vettel durante il Gp del Canada: Attesa per oggi la decisione della Fia. Ecco cosa potrebbe succedere nelle prossime ore

Serie B - “no a retrocessione del Foggia - si deve giocare il playout” : Tar del Lazio annulla la decisione del Consiglio di Lega : Lo spareggio salvezza tra Foggia e Salernitana si deve giocare: lo dice il Tar del Lazio, che ha accolto il ricorso dei pugliesi contro la decisione della Lega Serie B di mandarli direttamente in Serie C, annullando il playout previsto tra quartultima e quintultima, dopo la retrocessione per illeciti amministrativi del Palermo. La vicenda però è tutt’altro che chiusa: si tratta solo di una decisione cautelare, con l’udienza collegiale fissata ...

Internazionali d’Italia - oggi non si gioca : arriva la decisione ufficiale : Internazionali d’Italia, la pioggia la sta facendo purtroppo da padrona in quel di Roma: gare slittate al Foro Italico Internazionali d’Italia, la giornata odierna è stata interamente cancellata. Dopo l’ufficialità in merito alla sessione diurna, è arrivata adesso anche la decisione in merito alla sessione serale che è stata anch’essa cancellata. Domani alle ore 10 si ripartirà riprendendo ovviamente dal programma ...