Tempesta d' amore | trame al 13 luglio | Andrè tenta di conquistare Tina

Blastingnews

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Le anticipazioni degli appuntamenti della soap opera tedesca intitolata "d'" che partono da lunedì 8 per arrivare fino a sabato 13svelano che Denise e i fratelli non riusciranno ad accettare la realtà. Sembrerà impossibile agli occhi della giovane donna l'idea che i genitori siano tornati a essere una coppia dopo gli screzi avuti in passato. Xenia non riuscirà a mantenere la calma e avrà dei dubbi in merito alla persona di Christoph, al punto che deciderà di mettere alla prova il compagno. Werner invece sarà protagonista di una conversazione con Hildegard e immaginerà di parlare con Poppy. Denise alle prese con il restauro di un dipinto antico Un altro capitolo delle prossime puntate did'riguarda il personaggio di Denise. Quest'ultima verrà a conoscenza di un retroscena inaspettato dopo aver fatto il restauro di un antico dipinto. La sorella di ...

acembro_ : RT @Antonella89na: Difendimi per sempre in questo mondo in tempesta in cui l'amore è il solo grido di protesta di noi uomini Riesco a non… - CivettaSauro : @mariogiordano5 DENTRO IL CORO non trovo le parole mi viene la pelle d'oca mi ha tempestato d'amore: mi rivolgo a v… - Mirko007 : ??? Lighthouse II ?? Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai; Amore non muta in poch… -