Pakistan Ragazza trans 19enne uccisa dal padre | non sopportava la ‘vergogna’

fanpage

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Tormentata dai familiari che non riuscivano ad accettare la sua condizioni, Maya era andata a vivere a casa di alcuni amici a Peshawar per cominciare una nuova vita. Sabato ilè andata a riprendersela e l'ha costretta a tornare a Nowshera. Lo stesso giorno il suo corpo, crivellata di colpi, è stato rinvenuti sulla riva di un fiume nella sua città. Questa la terribile storia di Maya.

fabiogalli61 : 19enne uccisa in Pakistan: gli ha sparato il padre perché era una ragazza transgender - perseo1984a : RT @gayit: Ragazza trans 19enne uccisa dal padre: non sopportava la 'vergogna' - Pietro__Bruno : RT @gayit: Ragazza trans 19enne uccisa dal padre: non sopportava la 'vergogna' -