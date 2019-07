MotoGp – Petrucci non vuole arrivare impreparato al Sachsenring | “un buon risultato ci

MotoGp - clima elettrico in casa Ducati : Petrucci svela tutta la sua insofferenza sulla questione rinnovo : Il ternano ha palesato la propria insofferenza nel post gara ad Assen, rivelando come l’accordo con la Ducati non sia ancora stato raggiunto Il terzo posto nel Mondiale piloti non basta ancora per sancire il rinnovo di contratto, Danilo Petrucci e la Ducati continuano a non trovare l’accordo, discutendo sulle cifre di quella che dovrebbe essere la nuova intesa. Alessandro La Rocca/LaPresse Il ternano ha palesato tutta la ...

MotoGp – Petrucci vede il bicchiere mezzo pieno : “ecco quale è il lato positivo” : Danilo Petrucci guarda il lato positivo dopo la gara di oggi ad Assen: le parole del ternano della Ducati dopo il Gp d’Olanda Il Gran Premio di Olanda, ottavo round del Campionato Mondiale MotoGp 2019 in scena sullo storico TT Circuit di Assen, si è concluso con Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci rispettivamente in quarta e sesta posizione. Entrambi i piloti del Ducati Team, partiti dalla terza e dalla quarta fila, hanno trovato un ...

Danilo Petrucci MotoGp - GP Olanda 2019 : “Il caldo ci ha messo in difficoltà. In FP3 mi sentivo a mio agio” : Danilo Petrucci non è riuscito a fare la differenza nelle qualifiche del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati si è dovuto accontentare di una deludente settima posizione e al termine della sessione ha argomentato il risultato: “Ho cercato di spingere al massimo in qualifica, prendendo anche dei bei rischi, ma le alte temperature ci hanno messo un po’ in difficoltà, diminuendo sia il grip che la ...

MotoGp – Che beffa per Lorenzo - la rivelazione di Petrucci è sorprendente : Le affermazioni di Petrucci arrivano come una doccia gelata su Jorge Lorenzo: l’importante rivelazione del ternano della Ducati Manca sempre meno alle qualifiche del Gp d’Olanda di MotoGp: i piloti sono in pista per la quarta e ultima sessione di prove libere, sul circuito di Assen, per mettere a punto il set up perfetto per lottare per le migliori posizioni in griglia di partenza. Intanto, però, sorprendono le parole di Danilo ...

MotoGp - Risultato FP3 GP Olanda 2019 : Fabio Quartararo centra il nuovo record davanti a Petrucci - Rossi beffa e 14° posto : Un sempre più incredibile Fabio Quartararo centra il nuovo record della pista di Assen e fa sua la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Olanda 2019 della MotoGP. Sul circuito di Assen, baciato dal sole e da temperature di 24 gradi (con 36 sull’asfalto) il francese del team Yamaha Petronas ha stampato un clamoroso 1:32.471 andando a strappare la migliore prestazione a Danilo Petrucci (Ducati) che aveva cullato il sogno di ...

Danilo Petrucci MotoGp - GP Olanda 2019 : “Siamo veloci - pronti a dare battaglia. Contento delle libere” : Danilo Petrucci ha fornito un’ottima prestazione nelle prove libere del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati ha chiuso la seconda sessione al terzo posto e può guardare con fiducia al prosieguo del weekend con l’obiettivo di salire sul podio dopo la vittoria del Mugello, il ternano ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono Contento della nostra prestazione, ...

MotoGp – Subito una caduta ad Assen : spavento per Petrucci - il terribile volo fa allarmare gli uomini ai box : spaventosa caduta per Danilo Petrucci: il volo del ternano della Ducati nelle Fp1 del Gp d’Olanda fa allarmare i suoi uomini ai box Il weekend di gara del Gp d’Olanda è finalmente iniziato: i piloti della MotoGp sono in pista, sul circuito di Assen, per la prima sessione di prove libere. A circa mezz’ora dal termine delle Fp1, una brutta caduta ha fatto allarmare gli uomini ai box Ducati. Petrucci è stato infatti ...

MotoGp - Petrucci mette fretta alla Ducati : “c’è la volontà di proseguire. Rinnovo? Bisogna far quadrare i numeri…” : Il pilota della Ducati ha parlato del rinnovo del suo contratto, in scadenza al termine di questa stagione Tre podi consecutivi, di cui una vittoria al Mugello che gli ha regalato la prima gioia in classe regina. Danilo Petrucci vive un momento magico, meritandosi gara dopo gara il rinnovo di quel contratto che scade al termine di questa stagione. Costanza Benvenuti – LaPresse Interrogato alla vigilia del week-end di Assen ...

Danilo Petrucci MotoGp - GP Olanda 2019 : “Siamo in un momento positivo - possiamo lottare per il podio ad Assen” : Danilo Petrucci è sicuramente reduce da un buon periodo. Il pilota della Ducati si presenta alla vigilia dell’ottavo weekend del Mondiale 2019 di MotoGP, ad Assen (Olanda), con tanta fiducia, visti i tre podi ottenuti nelle ultime tre apparizioni: la vittoria al Mugello e i due terzi posti in Francia e in Catalogna. Un momento positivo per il ducatista che, inizialmente in difficoltà nella gestione della pressione in qualità di pilota ...

MotoGp - GP Olanda 2019 - Andrea Dovizioso : “Dobbiamo restare concentrati”. Danilo Petrucci : “Voglio continuare a lottare per il podio” : Dopo un GP di Catalunya non andato come sperato, il Ducati Team è pronto a tornare protagonista sulla pista di Assen, dove questo fine settimana andrà in scena il GP di Olanda, ottavo round del Mondiale MotoGP. Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci cercheranno di sfruttare al meglio gli aggiornamenti provati nei test di Montmeló per ridurre il gap in classifica da Marc Márquez, da cui hanno rispettivamente 37 e 43 punti di svantaggio. I due piloti ...

MotoGp - buone sensazioni per Petrucci : “Assen è una pista che mi piace - la pioggia potrebbe avvantaggiarmi” : Il ternano arriva all’appuntamento olandese con il terzo posto ottenuto a Barcellona, un ottimo viatico per approcciarsi bene alla gara di Assen Il terzo posto di Barcellona da cui ripartire, provando ad ottenere un altro buon risultato in occasione del Gp di Assen. Danilo Petrucci vuole allungare più possibile questo suo momento positivo, continuando a risalire la china in classifica dopo un inizio di stagione non facile. Alessandro ...