Monte Bianco | arriva la libreria più alta d' Europa

Incidente sul Monte Bianco : la Valle d’Aosta chiede a Enac lo stop dei voli di parapendio : A seguito dell’Incidente sul lato sud del Monte Bianco, che lo scorso 26 giugno ha provocato la morte di un pilota francese, il Presidente della Regione Valle d’Aosta Antonio Fosson, in accordo con il Capo della Protezione civile regionale Pio Porretta, ha richiesto all’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, l’emissione di un divieto delle attività di parapendio sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco. Le correnti ...

Caldo eccezionale : si sfiorano i 10°C sulla vetta del Monte Bianco! : L'ondata di Caldo storico che sta colpendo l'Europa, capace di far cadere svariati record storici specie in Francia, non sta risparmiando nemmeno la nostra penisola ed in particolar modo il nord...

Caldo record sulle Alpi : spunta un lago azzurro sul Monte Bianco per lo scioglimento della neve : Il Caldo eccezionale che sta interessando l'Europa centro-occidentale e il Nord Italia sta abbattendo numerosi record di temperatura sia in quota che al suolo (leggi qui la notizia del record...

Monte Bianco - a rimetterci come sempre non sono i ricchi. Ma a tutto c’è un limite : D’estate, nelle belle giornate con il tempo stabile, la foto-shock di centinaia scalatori in fila come formichine sull’Everest potrebbe venire scattata quotidianamente sul Monte Bianco: l’assembramento si forma ormai da anni intorno ai 4.810 metri del tetto d’Europa. Date le conseguenze, gli incidenti spesso mortali, l’inquinamento di un ambiente che era estremo, le risse e l’invivibilità nei rifugi, le ...

Parapendio : incidente sul Monte Bianco - morto 50enne francese : incidente in Parapendio sul Monte Bianco: ha perso la vita, ieri, un 50enne francese. L’uomo era decollato dalla Francia ed era giunto sulla cima del Monte Bianco: quando il Parapendio è ripartito dalla vetta, il velivolo è precipitato nella zona del Brouillard, sul versante italiano del massiccio. Il corpo è stato trascinato a valle dall’acqua di scioglimento del ghiacciaio, ed è stato recuperato a 3.700 metri di quota dal Soccorso ...

Sul Monte Bianco apre la libreria più alta d’Europa : un angolo di paradiso a 3466 metri : Una libreria a 3466 metri d'altezza: questo il nuovo progetto della casa editrice Feltrinelli che ha annunciato la prossima apertura sul Monte Bianco. Sarà "la libreria più alta d'Europa": un rifugio culturale dove godersi le pagine dei grandi scrittori con una vista mozzafiato tra le cime ghiacciate delle montagne.Continua a leggere

Sul Monte Bianco nasce la libreria più alta d’Europa : È la realizzazione del sogno di chi ama i libri e di ama la montagna. Ma, scommettiamo, non solo. Immaginate cioè di arrivare fino a 3466 metri sul Monte...

La Feltrinelli apre sul Monte Bianco : Una libreria a due passi dal cielo. È quella che apre Feltrinelli sul Monte Bianco a Punta Helbronner, terza stazione di Skyway Monte Bianco, a quota 3466 metri. È la libreria più alta d’Europa, estesa su 60 mq, dove sarà possibile esplorare nuove altitudini, ampliare le proprie vedute e riossigenare mente e corpo, attraverso una proposta letteraria di 376 titoli: dai best seller d’alta quota ai libri ...

Atterrano con un aereo da turismo 300 metri sotto la vetta del Monte Bianco : fermati dal Pghm di Chamonix : Un aereo da turismo e’ atterrato stamane sul versante francese del Monte Bianco. Si e’ fermato a 300-400 metri sotto la vetta (che e’ di 4.808 mt), tra il Mur de la cote e le Rochers rouges supe’rieurs. Quando sono stati individuati dal Pghm di Chamonix intervenuto in elicottero, i due occupanti – entrambi svizzeri – erano gia’ scesi dal velivolo: ramponi ai piedi ed equipaggiati con corde e piccozze, ...

Maltempo - Monte Bianco : recuperati nella notte escursionisti in difficoltà : Gli uomini del soccorso alpino valdostano hanno recuperato nella notte, sul massiccio del Monte Bianco, un escursionista francese con trauma ad una gamba e 4 inglesi in difficoltà a causa del Maltempo: questi ultimi sono stati portati in un rifugio, mentre il francese 63enne, che era insieme a due donne, è stato portato in ospedale per la frattura del femore e per una severa ipotermia. In stato di ipotermia anche le due donne. Le operazioni di ...

Valanghe sul Monte Bianco : evacuati 26 alpinisti bloccati sul versante francese : Diverse Valanghe ieri si sono staccate sul versante francese del Monte Bianco, sull’Aiguille du Midi: le persone che in quel momento stavano percorrendo la via dei Grand Mulets sono state costrette a fermarsi. Ben 26 alpinisti rimasti bloccati sono stati evacuati a bordo di un elicottero. I soccorritori della gendarmeria di Chamonix (Francia) hanno verificato che nessuno fosse stato travolto, impiegando apparecchi da ricerca sotto la neve ...

Motori – Weekend ‘rosa’ sul Monte Bianco con Jaguar Land Rover : In occasione della 14ª tappa del Giro d’Italia, la Saint-Vincent – Courmayeur Skyway Monte Bianco, riapre la “Casa in montagna” Jaguar Land Rover Dopo il successo del Winter Tour 2018/2019 firmato Jaguar Land Rover, è di nuovo tempo di vacanze ad alta quota per godersi il sole in montagna nell’incantevole paesaggio di Courmayeur e delle sue cime ancora imbiancate. L’affascinante località turistica ai piedi del Monte Bianco è parte ...

Giro d'Italia - tappa 14 Saint Vincent-Courmayeur : arrivo in salita a Skyway Monte Bianco : Nella giornata di sabato 25 maggio 2019 si affronterà la 14ª tappa al 102° Giro d’Italia. Si tratterà della frazione di 131 Km da Saint-Vincent a Courmayeur. I corridori giungeranno in cima allo Skyway Monte Bianco dopo aver scalato altri 4 GPM. Sarà grande battaglia tra gli uomini di classifica, con quelli maggiormente attardati chiamati ad attaccare per mettere in difficoltà la maglia rosa. Ci si attenderà spettacolo di pubblico, per assistere ...

Anche gli antichi Romani inquinavano : le tracce trovate tra i ghiacci del Monte Bianco : Sembra che inquinare sia una abitudine esistente da più tempo di quanto si possa pensare. Nei ghiacci del Monte Bianco sono state scoperte tracce di piombo e antimonio la cui responsabilità è attribuibile agli antichi Romani. Mai visti prima d’ora nell’antico ghiaccio alpino, questi tracce rivelano un significativo inquinamento atmosferico dovuto a metalli pesanti già molto tempo prima della rivoluzione industriale. La scoperta è ...