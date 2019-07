Migranti | gip | ' non applicabile decreto sicurezza'

Migranti : Carola Rackete - 'decisione gip grande vittoria della solidarietà' : Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - "Sono sollevata dalla decisione del giudice, che considero una grande vittoria della solidarietà con tutte le persone, dai rifugiati ai Migranti, ai richiedenti asilo, e contro la criminalizzazione degli aiutanti in molti paesi in Europa". Con queste parole Carola Racke

Migranti : Gdf a casa di Carola per notifica provvedimento gip : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - La Guardia di Finanza è arrivata nell'appartamento che da ieri ospita Carola Rackete per notificare il provvedimento del gip che ha deciso la liberazione della comandante della Sea watch. Non si sa ancora se la donna resterà ad Agrigento o lascerà la città, per tornare

Migranti : Gip non convalida arresto - Carola torna libera (2) : (AdnKronos) - Secondo il gip di Agrigento la decisione di attraccare a Lampedusa non sarebbe stata "strumentale, ma obbligatoria" perché i porti della Libia e della Tunisia non sono stati ritenuti porti sicuri. Di altro avviso la Procura secondo cui non cera "lo stato di necessità". Inoltre, per la

Migranti : arresto Carola - attesa dopo le 18 decisione Gip Agrigento : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - E' attesa dopo le 18 la decisione della gip di Agrigento Alessandra Vella che dovrà decidere se accogliere la richiesta della Procura di convalida dell'arresto di Carola Rackete, la comandante della Sea watch arrestata sabato mattina dopo lo sbarco al porto di Lampedusa

Migranti : notte ai domiciliari ad Agrigento per Carola - oggi decisione gip : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - Ha trascorso la notte in una abitazione provata di Agrigento, sempre agli arresti domiciliari, Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch, che ieri è stata interrogata per circa tre ore dal gip del Tribunale di Agrigento, per l'udienza di convalida dell'arresto

Migranti : Procura Agrigento trasmette a gip richiesta convalida arresto capitana Sea watch : Lampedusa, 30 giu. (AdnKronos) - La Procura di Agrigento ha appena trasmesso al gip del Tribunale la richiesta di convalida dell'arresto della comandante della Sea watch Carola Rackete per la violazione dell'articolo 337 del Codice penale ("Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico