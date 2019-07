wired

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Non è un fenomeno recente. Forse ha cominciato a emergere con il trend della distopia che ha delineato eroine incise nell’immaginario collettivo, prime tra tutte Beatrice di Divergent e Katniss di Hunger Games. Col tempo la presenza dellein chiave eroica è diventata una costante, soprattutto al cinema e in tv. Alla fine, in Game of Thrones lo scontro finale è tra due regine, quella dei draghi e quella di Approdo del Re; in Toy Story 4 la vicenda è portata avanti dai giocattoli femminili; in Stranger Things 3 pure qui il comporto femminile porta avanti la trama relegando i maschi a semplici comri. Uno degli autori scifi italiani più interessanti e conosciuti all’estero, Dario Tonani, nel suo ultimo romanzo, Naila di9 ha scelto una donna tosta e capitana di una nave (ah, le coincidenze con la realtà!) come protagonista. Anche Star Wars ha abbracciato l’eroismo al ...

MilanoCitExpo : Le donne salveranno il mondo, ma prima devono distruggerlo #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - KUTROVIC : La Capitana Carola Rackete ha salvato l’umanità opponendosi alle leggi fascistissime dell’Itaglia, grazie di cuore.… - FabBaldassarri : @lauraboldrini Le donne salveranno l'italia dalla deriva 'sovranista' -