Il Diabolik dei Manetti Bros sarà con Luca Marinelli | Miriam Leone e Valerio Mastandrea

L’ispettore Coliandro 8? Si farà dopo Diabolik. Parola dei Manetti Bros. : L’ispettore Coliandro 8? Per i Manetti Bros. si farà dopo Diabolik ma perderà un elemento del cast originale e molto amato“In tanti me lo chiedete ma io sinceramente non lo so se quest’avventura continuerà”. Quando Gianpaolo Morelli scrisse questa frase in uno stato Facebook alla fine dell’apprezzata – sia dagli ascolti che dagli addetti ai lavori – settima stagione de L’ispettore Coliandro, i fan ...

Cast ormai pronto per il film 'Diabolik' dei Manetti Bros : Il Cast degli interpreti principali per il film dal titolo Diabolik, diretto dai Manetti Bros e prodotto da Monpracem srl e Rai Cinema in collaborazione con la casa editrice Astorina è ormai praticamente pronto. A breve partiranno le riprese. Attualmente i ruoli da protagonisti sembrano definitivamente assegnati ai noti attori Luca Marinelli (Diabolik), Miriam Leone (Eva Kent) e, molto probabilmente, a Valerio Mastandrea (ispettore ...

"Luca Marinelli interpreterà il Diabolik dei Manetti Bros". Il rumors esalta i social : Non c’è ufficialità, ma la notizia circolata in rete sta già entusiasmando gli utenti: Luca Marinelli dovrebbe interpretare Diabolik nell’adattamento cinematografico del celebre fumetto, a opera dei Manetti Bros. La scelta dell’attore è data per certa nelle indiscrezioni social che però non hanno una fonte autorevole. Il ruolo di Eva Kant, sempre secondo il tam tam della rete, ...