Garantire il massimo rispetto dell' Autorità giudiziaria | appello a Mattarella

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Piena solidarietà alla Magistratura rappresentata dal GIP di Agrigento, Alessandra Vella, che, nele normea nostra Carta Costituzionale e in particolare’articolo 51 codice penale (“esercizio di un diritto o adempimento di un dovere”), ha ordinato con suo provvedimento di ieri sera la immediata liberazione di Carola Rackete.Secondo quando precisato dal magistrato, Carola ha compiuto il suo dovere avvalendosia sua nave Sea Watch 3 peril necessario umano soccorso in mare a soggetti naufraghi, tra i quali giovani e donne, e nel richiedere conseguentemente ogni forma di assistenza per tali naufraghi, compresa in via prioritaria quella sanitaria, mediante lo sbarco degli stessi al primo porto sicuro che era quello italiano di Lampedusa. Ciò senza incorrere altresì nella violazionea recente normativa prevista ...

