Apple sta pensando seriamente a un iPhone “ad hoc” solo per la Cina?

Come creare una lista di film da guardare sull’app Apple TV : Con iOS 12.2 Apple ha finalmente rilasciato anche in Italia l’applicazione Apple TV, ovvero un servizio capace di contenere tutti i film e le serie TV acquistati e noleggiati su iTunes e, ovviamente, quelli derivanti leggi di più...

Guida autonoma - Apple acquista la start-up Drive.AI : Il colosso dell'informatica Apple ha acquistato la Drive.AI, una startup specializzata in tecnologie per la Guida autonoma. L'acquisizione rappresenta un segnale di rinnovato interesse della multinazionale di Cupertino per un progetto, denominato Titan, che rimane però ancora ammantato da un alone di mistero.Una mossa per assumere ingegneri. La Drive.AI è sostanzialmente una società ormai inattiva. Fino a pochi mesi fa gestiva una piccola flotta ...

Apple ha acquisito Drive.ai - una startup per i sistemi di guida autonoma dei veicoli : Apple ha acquisito Drive.ai, una startup che progetta sistemi per la guida autonoma dei veicoli con una valutazione intorno ai 200 milioni di dollari. La società, verso la quale avevano mostrato interesse diverse altre aziende, ha terminato le attività un

Apple ricondizionati : dove acquistarli : Il vasto ecosistema di prodotti Apple è tra i più ricercati e desiderati dal pubblico per la loro qualità ed affidabilità. Tuttavia, come tutte le cose preziose, i prezzi non sono alla portata di tutti! leggi di più...

Come installare LinApple su Linux : Volete provare dei vecchi giochi compatibili con Apple II sul vostro PC Linux ma non sapete quale emulatore utilizzare. All’interno di questa guida di oggi vi spiegheremo nello specifico Come installare LinApple su Linux per leggi di più...

Apple Mac Pro - il computer potentissimo che costa 40mila dollari : In mezzo a tante novità software – su tutte il nuovo iPadOS e iOS 13 – Apple ha presentato il nuovo Mac Pro, la workstation per i professionisti ridisegnata da cima a fondo per ampliare l’orizzonte di ciò che un Mac è in grado di fare, ossia praticamente tutto. Un computer che integra processori Xeon di classe workstation con fino a 28 core, 1,5 TB di memoria ad alte prestazioni, otto slot di espansione PCIe e ...

Mac Pro in alluminio riciclato - le conseguenze della svolta ambientalista di Apple : Il nuovo Mac Pro di Apple è composto da alluminio riciclato, ma perché l'azienda di Cupertino ha scelto questa tipologia di materiale? Vediamo insieme cosa c'è da sapere sulla svolta ambientalista della Mela e quali siano le differenze, in termini economici e di inquinamento, tra l'alluminio primario e quello riciclato.Continua a leggere

Inchiesta su Apple - Google - Amazon e Facebook : crollo a Wall Street : Anche Apple potrebbe finire nel mirino del Dipartimenento Giustizia Usa come Google. Lo spettro ha fatto improvvisamente accelerare al ribasso il titolo del produttore di iPhone, che al Nasdaq...

Niente spie nelle chat : Google - WhatsApp - Apple e altri dicono no alla proposta britannica : Google, WhatsApp, Apple e altre organizzazioni dicono no alla proposta dell'agenzia di intelligence britannica GCHQ, chiamata Ghost Proposal. L'articolo Niente spie nelle chat: Google, WhatsApp, Apple e altri dicono no alla proposta britannica proviene da TuttoAndroid.

Apple lancia il nuovo iPod Touch 2019 - il modello base costa 249 euro : Apple ha presentato ufficialmente il nuovo iPod Touch, che è già in vendita con prezzi a partire da 249 euro. Esteticamente il nuovo lettore multimediale di Apple è analogo al predecessore: ritroviamo infatti lo schermo da 4 pollici, medesimi dimensioni, peso e design, e anche il connettore Lightning, al posto del quale sarebbe gradita una porta standard. Le novità si concentrano sui “miglioramenti in termini di potenza, capacità e ...

Modificare la vista delle applicazione su Apple Watch : Come ben saprete, Apple Watch è lo smartWatch più popolare e venduto al mondo. Ciò ovviamente è dovuto al fatto che le sue funzioni sono oggettivamente superiori a qualsiasi altro dispositivo concorrente dello stesso genere. leggi di più...

Turista si tuffa senza vestiti nella fontana dell’Apple Store : “Non pensavo fosse vietato in Italia” : Attualità Caso Prati, Perricciolo ricoverata in ospedale per abuso di farmaci. E la Prati vuota il sacco e ammette che Mark Caltagirone non esiste di Giuseppe Candela “Non pensavo fosse vietato in Italia, non credevo di aver fatto qualcosa di male“. Queste la parole di una ragazza francese di 24 anni che si è tuffata completamente ...

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato parere favorevole a una causa antitrust contro Apple che riguarda il suo App Store : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato parere favorevole al proseguimento di una causa antitrust contro Apple, da parte di un gruppo di utenti di iOS, il sistema operativo degli iPhone e degli iPad. Nella loro causa, sostengono che