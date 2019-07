Wimbledon – Un esordio impossibile da dimenticare per Fabbiano | “una delle giornate più

Wimbledon – Azarenka facile all’esordio : Cornet ko in due set : Azarenka vola al secondo turno di Wimbledon: Cornet ko in due set all’esordio Esordio semplicissimo per Vika Azarenka a Wimbledon: la tennista bielorussa ha trionfato contro la francese Cornet, staccando il pass per il secondo turno. La numero 40 del ranking WTA ha trionfato dopo un’ora e 30 minuti di gioco con un doppio 6-4. Al secondo turno Azarenka dovrà fare i conti con Tomljanovic.L'articolo Wimbledon – Azarenka ...

Wimbledon – Venus Williams eliminata dalla 15enne Gauff - un ritiro aiuta Wozniacki : Ostapenko ko all’esordio : Spettacolo a Wimbledon: Venus Williams e Ostapenko eliminate all’esordio, Wozniacki approfitta del ritiro della sua avversaria per volare al secondo turno Giornata ricca di sfide in Inghilterra: è finalmente iniziato il terzo Slam della stagione, in corso sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. Esordio amarissimo per Venus Williams: la tennista statunitense ha dovuto fare i conti con una giovanissima e ...

Wimbledon – Un esordio da sogno per Fabbiano - l’azzurro vince la maratona contro Tsitsipas e vola al 2° turno : Reduce dalla semifinale di Eastbourne, il tennista italiano prosegue nel suo momento magico vincendo all’esordio a Wimbledon contro Tsitsipas Miglior esordio non avrebbe potuto immaginare Thomas Fabbiano, il tennista italiano infatti supera il primo turno a Wimbledon battendo nientemeno che Stefanos Tsitsipas, numero sei del ranking ATP. AFP/LaPresse Reduce dalla semifinale di Eastbourne, l’azzurro prosegue nel suo momento ...

Wimbledon – Tremendo esordio per Zverev - il tedesco eliminato al primo turno dal ceco Vesely : Il tennista numero 5 al mondo non riesce ad avere la meglio su Vesely, che vince in rimonta e stacca il pass per il secondo turno E’ già finito il torneo di Wimbledon per Alexander Zverev, sorpreso al primo turno da Jiri Vesely, proveniente addirittura dalle qualificazioni. Il tennista tedesco parte benissimo vincendo il primo set, salvo poi cedere di schianto al proprio avversario e consegnargli la vittoria con il punteggio di 4-6, ...

Wimbledon – Andreas Seppi accede al secondo turno : esordio positivo per l’azzurro che batte Nicolas Jarry : esordio positivo per Andreas Seppi a Wimbledon: il tennista italiano supera il cileno Nicolas Jarry in 4 set e accede ai trentaduesimi esordio positivo per Andreas Seppi sul campo di Wimbledon. Il tennista italiano, attuale numero 73 della classifica mondiale maschile, si è imposto dopo 2 ore e 25 minuti di gioco su Nicolas Jarry, numero 53 ATP. Seppi ha conquistato il primo set 6-3, salvo poi perdere il secondo 8-10 al tie-break. Il ...

Wimbledon – Djokovic senza problemi all’esordio : Kohlschreiber nulla può contro il campione in carica : Djokovic in scioltezza all’esordio a Wimbledon: il tedesco Kohlschreiber ko al primo turno dello Slam inglese Esordio senza intoppi per Novak Djokovic: il tennista serbo numero 1 al mondo ha trionfato al primo turno di Wimbledon con estrema facilità. Djokovic ha mandato al tappeto il tedesco Kohlschreiber in soli tre set, col punteggio di 6-3, 7-5, 6-3, dopo due ore e 5 minuti di gioco. Il serbo adesso si prepara ad affrontare Kudla ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio - Seppi al secondo turno - eliminata Camila Giorgi. Esordio vincente per Djokovic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.18: HA VINTO ANDREAS Seppi! Sconfitto il cileno Nicolas Jarry in quattro set. 6-3 6-7 6-1 6-2. Ora Seppi affronterà il vincente del match tra l’argentino Pella e il rumeno Copil. 16.16: Altro break di Seppi! L’altoatesino sale 5-2 e si avvicina alla vittoria. 16.14: VINCE NOVAK Djokovic! 6-3 7-5 6-3 a Philipp Kohlschreiber. 16.11: Seppi sale a condurre 4-2. Fabbiano è 4-4 contro ...

Wimbledon – Halep soffre all’esordio contro Sasnovich : la tennista romena passa il turno in due set : Simona Halep accede al secondo turno di Wimbledon: la tennista romena supera Aliaksandra Sasnovich all’esordio dopo due set Servono 1 ora e 38 minuti, nonché una discreta dose di fatica ed un time out medico a Simona Halep per accedere al secondo turno di Wimbledon. La tennista romena, numero 7 del ranking mondiale femminile, si è dovuta sudare il passaggio ai trentaduesimi di finale contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, numero 36 ...

Wimbledon – Esordio facilissimo per Wawrinka : asfaltato Bemelmans in tre set : Niente da fare per Bemelmans: il belga asfaltato in tre set da un ottimo Wawrinka all’Esordio a Wimbledon Stan Wawrinka ha iniziato col turbo il suo percorso a Wimbledon: l’Esordio nel terzo Slam della stagione è stato semplicissimo per il tennista svizzero, che ha asfaltato in tre set il belga Bemelmans. Il numero 19 del ranking ATP ha trionfato in un’ora e 29 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 6-2, 6-2, staccando i ...

Wimbledon – Esordio shock per Sabalenka : sconfitta all’esordio da Magdalena Rybarikova : sconfitta all’Esordio di Wimbledon per Aryna Sabalenka: la tennista bielorussa ko contro Magdalena Rybarikova in 2 set Il primo ‘upset’ di Wimbledon lo regala Aryna Sabalenka. La tennista bielorussa, numero 11 al mondo e decima forza del seeding dei Championship, è stata sconfitta in due set da Magdalena Rybarikova, numero 139 al mondo. Dopo 1 ora e 11 minuti Sabalenka è stata sconfitta in 2 set con il punteggio di 6-2 / 6-4.L'articolo ...

Wimbledon – Esordio ok per Karolina Pliskova : Lin Zhu sconfitta in due set : Esordio positivo per Karolina Pliskova nel primo turno di Wimbledon: la tennista ceca batte Lin Zhu in due set e accede ai trentaduesimi di finale Esordio vincente per Karolina Pliskova nel primo turno di Wimbledon. La tennista ceca, numero 3 del mondo, ha superato la numero 101 della classifica mondiale femminile, Lin Zhu, in 1 ora e 24 minuti di gioco. Primo set scivolato via facilmente in 28 minuti, nel quale Pliskova si è imposta con ...

Wimbledon – Esordio in scioltezza per Svitolina : Gavrilova ko in due set : Esordio facile per Svitolina a Wimbledon: Gavrivola ko in due set sull’erba londinese Buona la prima per Elina Svitolina a Wimbledon: la tennista ucraina, numero 8 del ranking WTA ha asfaltato all’Esordio la sua avversaria Gavrilova. Dopo un primo set combattuto, la tennista russa naturalizzata australiana nulla ha potuto contro la sua avversaria, che ha chiuso il match con un secco 6-0. Il match è durato un’ora e 6 ...

Wimbledon – Coric annuncia il forfait : cambia l’avversario di Berrettini all’esordio : cambiamenti nel tabellone di Wimbledon: Coric annuncia il forfait, nuovo avversario per Berrettini all’esordio Manca sempre meno al terzo Slam della stagione di tennis. Lunedì 1 luglio inizierà ufficialmente Wimbledon, con i primi turni sui campi in erma dell’All England Lawn Tennis Club. Occhi puntati sui tennisti italiani che cercheranno di far bene in Inghilterra. Alla vigilia dell’esordio ecco arrivare una novità ...